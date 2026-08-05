الفاو تحذر من موجة ارتفاع جديدة في أسعار المواد الغذائية عالميا

حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، اليوم، من موجة ارتفاع جديدة في أسعار المواد الغذائية سيواجهها العالم بسبب تداعيات الحربين في أوكرانيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى التغير المناخي.

وقال ماكسيمو توريرو كبير الخبراء الاقتصاديين ‌في المنظمة، في تصريحات، "إن العالم على حافة موجة ‌جديدة من تضخم أسعار المواد الغذائية لأن الحربين في إيران وأوكرانيا، إلى جانب ظاهرة النينيو، هي عوامل تهيء ‌لارتفاع التكاليف وانخفاض غلة المحاصيل"، متوقعا أن يبدأ ارتفاع أسعار السلع الأولية بشكل أكبر الآن، وزيادة في أسعار المواد الغذائية بحلول نهاية العام الجاري، على أن ترتفع أكثر العام المقبل.

وأوضح أن عملية انتقال التأثير من السلع الأولية إلى سعر الأغذية النهائي ستستغرق ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر، مشددا على تأثير إغلاق مضيق هرمز على جميع مدخلات السلع والنظم الزراعية، لأن خام برنت يستخدم في الضخ والتعبئة والمعالجة والنقل، والغاز الطبيعي يستخدم في مصانع الأسمدة.

كما بين أن الأضرار التي ألحقتها أوكرانيا بالبنية التحتية للنفط والغاز في روسيا أدت إلى ‌تقليص سوق تصدير ‌الديزل ‌والغاز الطبيعي، وكلاهما من المدخلات الرئيسية في إنتاج الغذاء، مرجحا أيضا تكون ‌ظاهرة النينيو المناخية قوية جدا هذا العام، مما سيؤدي إلى تغيير كبير في أنماط هطول الأمطار مما سيؤثر على الأرجح على أسعار السلع الأولية ويدفع عشرات الملايين إلى حالة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وشكلت أسعار المواد الغذائية أحد المحركات الرئيسية لارتفاع التضخم في العالم في ‌2022، لكنها لا تزال مستقرة نسبيا حتى الآن هذا العام، بل إنها خففت في بعض المجالات من حدة الارتفاع الناجم عن زيادة تكاليف الطاقة.

لكن هذا الهدوء سيكون مؤقتا على الأرجح بسبب عوامل، مثل ارتفاع أسعار النفط الخام ونقص الأسمدة من منطقة الخليج ونقص الديزل في بعض أنحاء العالم وأحوال الطقس السيئة، التي تؤثر على التكاليف، وستظهر في أسعار المستهلكين حتى لو تأخر ذلك.