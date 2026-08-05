وزير الدفاع اللبناني: عودة الدولة إلى الجنوب تعني عودة الخدمات والمؤسسات بعد دخول الجيش

قال وزير الدفاع اللبناني، ميشال منسى، إن إظهار عودة الدولة إلى الجنوب، وإلى المناطق الآمنة التي سيطر عليها الجيش، يهدف إلى أن نقدم الخدمات بواسطة الوزارات والمؤسسات المختصة، وأن نوفر الخدمات الضرورية والأساسية، بما يسمح لأهالي الجنوب وأهالي القرى بالعودة إلى بلداتهم.

وأضاف خلال لقاء له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن جسر القعقعية يهدف إلى ربط منطقتين ببعضهما، حتى نكمل عملية ترميم المناطق، وتأمين الحاجات الضرورية للأهالي، ليعودوا إلى قراهم. هذا هو الهدف الأساسي.

نتقدم بخطوات ثابتة

وتابع: «في الزيارة الأولى لزوطر الغربية كنا نقف على بُعد أمتار قليلة إلى الخلف، أما اليوم فنحن نقف عند مدخل البلدة، بل في وسطها معكم، نحن نتقدم بخطوات ثابتة، لأنه لا عودة إلى الوراء».