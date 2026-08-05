قبل انطلاق الدوري.. الكشف عن ملاعب مباريات الأهلي في المرحلة الأولى

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تفاصيل ملاعب مباريات النادي الأهلي خلال منافسات الدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027، والتي تشهد إقامة العدد الأكبر من مواجهات الفريق على استاد القاهرة الدولي.

ويخوض الأهلي 13 مباراة على استاد القاهرة، بالإضافة إلى مباراتين على استاد المقاولون العرب، فيما يلعب مباراة واحدة على كل من استاد المحلة، واستاد الجونة، واستاد برج العرب، واستاد السلام.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 21 أغسطس الجاري، على أن تُختتم المسابقة بنهاية شهر مايو 2027، وفق الجدول الذي أعلنته رابطة الأندية.

نظام الدوري المصري في الموسم الجديد

يشهد الموسم الجديد مشاركة 20 فريقًا، مع استمرار تطبيق نظام المرحلتين، بهدف ضغط جدول المسابقة وإنهائها قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2027.

وتقام المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، حيث يخوض كل فريق 19 مباراة، قبل تقسيم الأندية إلى مجموعتين وفقًا لترتيبها في جدول الدوري.

وتضم مجموعة التتويج أصحاب المراكز الستة الأولى، الذين يتنافسون على لقب الدوري والمقاعد المؤهلة للبطولات القارية، ويلعب كل فريق خمس مباريات إضافية، ليصل إجمالي مبارياته إلى 24 مباراة خلال الموسم.

أما مجموعة الهبوط، فتضم 14 فريقًا يتنافسون على البقاء، ويخوض كل فريق 13 مباراة في المرحلة الثانية، ليصل إجمالي مبارياته إلى 32 مباراة.

هدف النظام الجديد

يأتي استمرار نظام المرحلتين ضمن خطة رابطة الأندية المصرية المحترفة لإنهاء منافسات الدوري في مايو 2027، بما يمنح المنتخب المصري فترة إعداد كافية قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، دون تعارض مع ارتباطات المسابقة المحلية.