الأهلي يعلن بداية رحلة الدوري برسالة حماسية

استهل النادي الأهلي حديثه عن مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027 برسالة حماسية عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، عقب إعلان رابطة الأندية المصرية المحترفة جدول مباريات الموسم الجديد.

وكتب الأهلي: "البطل التاريخي يبدأ مشوار الدوري لموسم 2026/2027 بمواجهة الشرقية إنبي على استاد القاهرة"، في إشارة إلى انطلاق رحلة الفريق للدفاع عن لقبه المحلي.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قد أعلنت جدول مباريات المرحلة الأولى من الدوري، حيث يفتتح الأهلي مشواره بمواجهة الشرقية إنبي، قبل أن يلتقي زد في الجولة الثانية، ثم سموحة في الجولة الثالثة.

وينتظر الأهلي عددًا من المواجهات القوية خلال الدور الأول، يأتي أبرزها لقاء الزمالك في الجولة السادسة، ثم مواجهة بيراميدز في الجولة التاسعة، وسيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية عشرة، بينما يختتم مبارياته في الدور الأول أمام وادي دجلة.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدوري المصري الممتاز يوم 21 أغسطس الجاري، على أن تُختتم البطولة في أواخر مايو 2027، وسط طموحات الأهلي لمواصلة حصد الألقاب المحلية وإضافة لقب جديد إلى خزائنه.