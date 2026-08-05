لائحة الدوري المصري.. غرامات وعقوبات مشددة تصل إلى اللعب دون جمهور

اعتمدت رابطة الأندية المصرية المحترفة لائحة الدوري المصري الممتاز "دوري ORA" لموسم 2026-2027، والتي تضمنت حزمة من العقوبات الانضباطية المشددة، في إطار سعيها للحد من التجاوزات داخل الملاعب والحفاظ على انتظام المسابقة.

وخصصت اللائحة بندًا للعقوبات المتعلقة بالهتافات المسيئة والسباب الجماعي الصادر من الجماهير، مع تطبيق نظام تصاعدي يبدأ بالغرامات المالية، ويتطور تدريجيًا إلى منع الجماهير من حضور المباريات، ثم إقامة اللقاءات دون حضور جماهيري حال استمرار المخالفات.

ووفقًا للائحة، تُعاقب المخالفة الأولى بغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بينما تُفرض في المخالفة الثانية غرامة 150 ألف جنيه، إلى جانب حرمان الجماهير المتواجدة من حضور مباراة واحدة.

وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة، ترتفع العقوبة إلى غرامة 200 ألف جنيه، مع منع الجماهير من حضور مباراتين، قبل أن تصل في المخالفة الرابعة إلى إقامة مباراة للنادي بدون جمهور، بالإضافة إلى غرامة 250 ألف جنيه.

أما المخالفة الخامسة فتؤدي إلى إقامة مباراتين دون جمهور مع غرامة 250 ألف جنيه، فيما تنص المخالفة السادسة على إقامة مباراتين أيضًا دون جمهور، مع رفع قيمة الغرامة إلى 300 ألف جنيه.

كما شددت اللائحة على التعامل مع حالات انسحاب الأندية من المباريات، حيث نصت على توقيع غرامة 100 ألف جنيه مع لفت نظر عند الانسحاب ثم استكمال المباراة للمرة الأولى، بينما ترتفع العقوبة في المرة الثانية إلى 200 ألف جنيه مع توجيه إنذار رسمي.

وفي حال تكرار الواقعة للمرة الثالثة، يحال الملف إلى مجلس إدارة رابطة الأندية لاتخاذ القرار المناسب وفقًا للوائح المنظمة للمسابقة.

أما الانسحاب الكامل من المباراة، فتصل عقوبته إلى غرامة مالية قدرها مليون جنيه، بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليها في اللائحة.

وأكدت رابطة الأندية أن العقوبات الخاصة بمخالفات الجماهير سيتم تطبيقها بنظام تراكمي على مستوى جميع مسابقات الرابطة خلال الموسم، بما يضمن تحقيق الانضباط والحد من التجاوزات داخل الملاعب.