قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الأردني: سياسات إسرائيل في القدس تدفع نحو صراع ديني يهدد المنطقة والعالم
الاحتلال الإسرائيلي يصعّد اعتداءاته في جنوب لبنان بإشعال حرائق وإنذارات واستهدافات جديدة
وزير الخارجية: تحرك عربي إسلامي مكثف مع الولايات المتحدة وأوروبا لتنفيذ استحقاقات خطة غزة
تفاصيل طرح 5 آلاف شقة بالإيجار التمليكي 2026
الرئيس السيسي يستقبل ملك البحرين في مطار العلمين
الرئيس السيسي يستقبل العاهل البحريني بمطار العلمين الدولي
وزير الخارجية: خطة الرئيس ترامب تتضمن مبدأ لا لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين
جيش الاحتلال يعلن شن ضربات على جنوب لبنان
مجموعات كأس عاصمة مصر تكتمل.. تعرف على مشوار الأهلي والزمالك وبيراميدز
الأمم المتحدة تعلن عن بدء عودة أكثر من 800 ألف نازح لبناني إلى مناطقهم
بنسبة 50%.. مسئول خليجي لـ سي إن إن: توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق بحلول الجمعة
تقدم في مفاوضات ريال مدريد لحسم التعاقد مع يان ديوماندي وموعد الإعلان عن الصفقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لائحة الدوري المصري.. غرامات وعقوبات مشددة تصل إلى اللعب دون جمهور

رابطة الأندية المصرية المحترفة
رابطة الأندية المصرية المحترفة
إسراء أشرف

اعتمدت رابطة الأندية المصرية المحترفة لائحة الدوري المصري الممتاز "دوري ORA" لموسم 2026-2027، والتي تضمنت حزمة من العقوبات الانضباطية المشددة، في إطار سعيها للحد من التجاوزات داخل الملاعب والحفاظ على انتظام المسابقة.

وخصصت اللائحة بندًا للعقوبات المتعلقة بالهتافات المسيئة والسباب الجماعي الصادر من الجماهير، مع تطبيق نظام تصاعدي يبدأ بالغرامات المالية، ويتطور تدريجيًا إلى منع الجماهير من حضور المباريات، ثم إقامة اللقاءات دون حضور جماهيري حال استمرار المخالفات.

ووفقًا للائحة، تُعاقب المخالفة الأولى بغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بينما تُفرض في المخالفة الثانية غرامة 150 ألف جنيه، إلى جانب حرمان الجماهير المتواجدة من حضور مباراة واحدة.

وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة، ترتفع العقوبة إلى غرامة 200 ألف جنيه، مع منع الجماهير من حضور مباراتين، قبل أن تصل في المخالفة الرابعة إلى إقامة مباراة للنادي بدون جمهور، بالإضافة إلى غرامة 250 ألف جنيه.

أما المخالفة الخامسة فتؤدي إلى إقامة مباراتين دون جمهور مع غرامة 250 ألف جنيه، فيما تنص المخالفة السادسة على إقامة مباراتين أيضًا دون جمهور، مع رفع قيمة الغرامة إلى 300 ألف جنيه.

كما شددت اللائحة على التعامل مع حالات انسحاب الأندية من المباريات، حيث نصت على توقيع غرامة 100 ألف جنيه مع لفت نظر عند الانسحاب ثم استكمال المباراة للمرة الأولى، بينما ترتفع العقوبة في المرة الثانية إلى 200 ألف جنيه مع توجيه إنذار رسمي.

وفي حال تكرار الواقعة للمرة الثالثة، يحال الملف إلى مجلس إدارة رابطة الأندية لاتخاذ القرار المناسب وفقًا للوائح المنظمة للمسابقة.

أما الانسحاب الكامل من المباراة، فتصل عقوبته إلى غرامة مالية قدرها مليون جنيه، بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليها في اللائحة.

وأكدت رابطة الأندية أن العقوبات الخاصة بمخالفات الجماهير سيتم تطبيقها بنظام تراكمي على مستوى جميع مسابقات الرابطة خلال الموسم، بما يضمن تحقيق الانضباط والحد من التجاوزات داخل الملاعب.

لائحة الدوري المصري الجديدة لائحة الدوري المصري الدوري المصري الدوري الممتاز قرعة الدوري المصري رابطة الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رد رسوم تظلمات الثانوية العامة لأي طالب يستحق “درجات إضافية” وإخطار مكتب التنسيق

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات المرحلة الأولى 2026.. 87.5% للهندسة و 92.9% للطب و92.1% للأسنان

تنسيق الجامعات 2026

84.9 % للإعلام و86.7% للألسن و88.2% للسياسة واقتصاد.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق 2026

صورة أرشيفية

أكبر رئيس في العالم | من هو الزعيم الذي يُدير الحُكم عن بُعد ويُعيد تشكيل قادة الجيش؟

بيزيرا

الزمالك يحسم موقفه من رحيل خوان بيزيرا

الأهلي

إعلامي : 5 أسماء مُرشّحة لخلافة «بن رمضان» و«ديانج» في الأهلي

محمد صلاح

مالك نادي الخلود مهاجما محمد صلاح بعد انتقاله لـ طرابزون: الدوري السعودي ليس محطة اعتزال

عصام عبد الفتاح

بعد بيان الأهلي .. عصام عبدالفتاح يحظر الظهور الإعلامي على الحكام وأعضاء اللجنة

ترشيحاتنا

أيمن عبدالغني يشهد ختام التصفيات النهائية للموسم الخامس من المشروع الوطني للقراءة

أيمن عبدالغني يشهد ختام التصفيات النهائية للموسم الخامس من المشروع الوطني للقراءة

وزارة الأوقاف

الأوقاف تعلن موعد الاختبارات للمتقدمين للدورة التدريبية الثانية بالأكاديمية العسكرية المصرية

الدكتور ابراهيم الهدهد

إبراهيم الهدهد للطلاب الوافدين: فهم النصوص الشرعية لا يكون بالألفاظ المجردة

بالصور

بإطلالة ملفتة.. نرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نرمين الفقي تثير الجدل بخصرها المنحوت
نرمين الفقي تثير الجدل بخصرها المنحوت
نرمين الفقي تثير الجدل بخصرها المنحوت

فوائد مشروب البابونج .. 8 أسباب لأفضل مشروب طبيعي لصحتك

فوائد مشروب البابونج
فوائد مشروب البابونج
فوائد مشروب البابونج

لماذا تزداد الحشرات في الصيف؟.. سمير كوبرا يكشف الأسباب وطرق التخلص منها بأمان

لماذا تزداد الحشرات في الصيف؟
لماذا تزداد الحشرات في الصيف؟
لماذا تزداد الحشرات في الصيف؟

هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟.. خبير تغذية يحسم الجدل

هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟
هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟
هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟

فيديو

هرم خوفو والزلازل

كيف هزم هرم خوفو الزلازل؟.. دراسة تكشف السر بعد 4600 عام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد