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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يواجه الاتحاد السكندري.. مدير الكرة بالزمالك: بداية صعبة

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

قال عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، إن بداية الفريق في بطولة الدوري الممتاز ستكون صعبة، بعدما أسفرت القرعة عن مواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الأولى من المسابقة.

وأوضح مدير الكرة أن بطولة الدوري دائمًا ما تكون صعبة، ولا توجد مباراة سهلة، في ظل تقارب مستويات الفرق المتنافسة، وشدد على أن الجهاز الفني واللاعبين يدركون حجم المسؤولية.

وأضاف عبد الناصر محمد قائلًا: "لدينا هدف كبير يتمثل في الحفاظ على لقب الدوري، الذي توج به الزمالك في الموسم الماضي، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الهدف."

وأشار عبد الناصر محمد إلى أن هناك ثقة كبيرة داخل صفوف الفريق في قدرة الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على تعويض البداية المتأخرة لفترة الإعداد، والوصول باللاعبين إلى أفضل جاهزية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

واختتم مدير الكرة تصريحات قائلًا:" فريق الزمالك يتميز بتكاتف جميع اللاعبين خلال المرحلة الحالية، ونثق في قدرتنا على الاستعداد بالشكل الأمثل لخوض منافسات الموسم الجديد".

عبد الناصر محمد نادي الزمالك الزمالك الاتحاد السكندري

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