مهاجم المغرب يتحدث عن مشوار المنتخب في كأس العالم

أكد إسماعيل صيباري مهاجم منتخب المغرب أن تحقيق الفوز امام اسكتلندا كان امر هام للغايه في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات كأس العالم 2026.



وقال صيباري في تصريحات لقنوات “بي إن سبورتس” أن مواجهة اسكتلندا لم تكن سهلة لكن تم تحقيق الهدف منها وهو حصد ال ٣ نقاط

وأضاف أن المنتخب الاسكتلندي قدم مباراة رارعه للغاية، إلا أن لاعبي المغرب أظهروا شخصية كبيرة وإصرارًا واضحًا على تحقيق الانتصار والخروج بالنتيجة التي كنا نبحث عنها

وعن مواجهة هايتي فأكد ان المنتخب يخوض كل مباراة بهدف تحقيق الفوز مشددا ان مواجهة هايتي ستكون مهمة للغاية، خاصة أنها قد يكون لها تأثير كبير على مشوار المغرب في البطولة