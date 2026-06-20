ميسي يتربع على عرش الهجوم.. وصلاح بين نخبة صناع الفرص في الجولة الأولى من مونديال 2026

فرضت الجولة الافتتاحية من بطولة كأس العالم 2026 نفسها كواحدة من أكثر الجولات إثارة على مستوى الأداء الفردي بعدما شهدت تألق عدد من نجوم اللعبة الذين نجحوا في خطف الأنظار بأرقام استثنائية وعروض لافتة قادت منتخباتهم لتحقيق نتائج مهمة في بداية المشوار المونديالي.

وكشفت الإحصائيات الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة اللاعبين الأكثر تأثيرًا في الثلث الهجومي من الملعب سواء على مستوى تسجيل الأهداف أو صناعة الفرص حيث تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المشهد بينما سجل قائد منتخب مصر محمد صلاح حضورًا بارزًا ضمن أفضل صناع الفرص في البطولة.

ميسي.. عرض استثنائي يؤكد أن الأسطورة لا تزال حاضرة

رغم مرور السنوات واستمرار ظهور أجيال جديدة من النجوم أثبت ليونيل ميسي أن مكانته في كرة القدم العالمية لا تزال محفوظة بعدما قدم واحدة من أفضل عروض الجولة الأولى وقاد منتخب الأرجنتين لانتصار كبير على الجزائر.

النجم الأرجنتيني سجل ثلاثة أهداف كاملة "هاتريك" ليمنح حامل اللقب بداية مثالية في رحلة الدفاع عن الكأس ويؤكد أن طموحه لا يزال قائمًا لإضافة إنجاز جديد إلى مسيرته التاريخية.

ولم تقتصر بصمة ميسي على تسجيل الأهداف فقط بل كان المحرك الرئيسي للهجوم الأرجنتيني طوال المباراة حيث ساهم في النسبة الأكبر من المحاولات الهجومية لفريقه ونجح في اختراق الخطوط الدفاعية الجزائرية مرات عديدة بفضل تحركاته الذكية وقدرته على إيجاد المساحات.

كما ظهر تأثير قائد الأرجنتين بوضوح في عملية بناء اللعب وصناعة الخطورة ليقدم أداءً متكاملًا جمع بين التسجيل وصناعة الفرص والقيادة داخل الملعب.

إيلياه جاست.. فعالية نيوزيلندية لافتة

وخلف ميسي مباشرة جاء النيوزيلندي إيلياه جاست في المركز الثاني ضمن قائمة أفضل المهاجمين بعد الجولة الأولى.

المهاجم النيوزيلندي استغل الفرص القليلة التي أتيحت له بأفضل صورة ممكنة حيث سجل هدفين من محاولتين فقط على المرمى خلال مواجهة إيران ليؤكد فعاليته الكبيرة أمام الشباك وقدرته على حسم الفرص الصعبة.

مبابي يواصل التألق العالمي

كالعادة كان الفرنسي كيليان مبابي حاضرًا بقوة بين أبرز نجوم الجولة فمهاجم المنتخب الفرنسي قدم عرضًا هجوميًا مميزًا أمام السنغال ونجح في تسجيل هدفين إلى جانب تشكيل خطورة مستمرة على دفاعات المنافس بفضل سرعته وتحركاته المميزة.

وأظهرت الأرقام حجم التأثير الذي صنعه قائد الهجوم الفرنسي بعدما نجح في توجيه جميع محاولاته التسديدية نحو المرمى ليؤكد مرة أخرى أنه أحد أخطر المهاجمين في العالم.

العياري يلفت الأنظار مع السويد

وفي مفاجأة لافتة نجح السويدي ياسين العياري في اقتحام قائمة أفضل المهاجمين خلال الجولة الأولى واستغل اللاعب الشاب الفرص التي أتيحت له أمام تونس بأفضل صورة ممكنة وسجل هدفين ليقود منتخب بلاده لتحقيق بداية قوية مؤكدًا قدرته على إنهاء الهجمات بفعالية كبيرة.

رضائيان.. أفضل صانع للخطورة في الجولة الأولى

وإذا كان ميسي قد سيطر على المشهد الهجومي فإن الإيراني رامين رضائيان فرض نفسه كأبرز صانع للفرص في الجولة الأولى.

الظهير الأيمن للمنتخب الإيراني قدم مباراة استثنائية أمام نيوزيلندا وتحول إلى مصدر الخطورة الأول لفريقه من خلال انطلاقاته المستمرة وقدرته على اختراق خطوط المنافس.

ولعب رضائيان دورًا مباشرًا في عودة إيران للمباراة بعدما سجل أحد الأهداف وأسهم في صناعة هدف آخر فضلاً عن مساهماته المتواصلة في بناء الهجمات والوصول إلى مناطق الخطورة.

أوليزي يواصل صناعة الفارق مع فرنسا

وجاء الفرنسي مايكل أوليزي في المركز الثاني بقائمة أفضل صناع الفرص بعدما لعب دور البطولة في فوز الديوك على السنغال.

الجناح الفرنسي أظهر جودة فنية عالية وقدرة كبيرة على صناعة المساحات لزملائه وأسهم بشكل مباشر في عدد كبير من الهجمات الخطيرة كما وضع بصمته بصناعة هدف وشارك في بناء أهداف أخرى.

وأثبت أوليزي أنه أحد أبرز الأسلحة الهجومية التي يمكن أن يعتمد عليها المنتخب الفرنسي خلال مشواره في البطولة.

محمد صلاح.. بصمة مصرية وسط كبار العالم

وفي إنجاز يعكس قيمته الفنية الكبيرة تواجد قائد المنتخب المصري محمد صلاح ضمن قائمة أفضل اللاعبين صناعة للفرص خلال الجولة الأولى من كأس العالم.

ورغم انتهاء مواجهة مصر وبلجيكا بالتعادل الإيجابي فإن صلاح كان أحد أبرز نجوم اللقاء بفضل تحركاته الذكية وتمريراته الحاسمة التي وضعت زملاءه في مواقف هجومية خطيرة أكثر من مرة.

وأظهرت الأرقام حجم التأثير الذي صنعه نجم الفراعنة في الثلث الهجومي حيث لعب دورًا محوريًا في صناعة الفرص وقيادة الهجمات المرتدة السريعة التي أربكت الدفاع البلجيكي طوال فترات المباراة.

ويمنح هذا الظهور المميز الجماهير المصرية جرعة كبيرة من التفاؤل قبل المواجهات المقبلة خاصة في ظل الأداء القيادي الذي يقدمه صلاح داخل الملعب.

أسماء أخرى فرضت نفسها بقوة

كما شهدت قائمة صناع الفرص حضور الكوري الجنوبي لي كانغ إن الذي قدم أداءً مميزًا أمام التشيك ونجح في صناعة هدف بعد سلسلة من التمريرات الدقيقة والتحركات المؤثرة.

كذلك برز الباراجواياني خوليو إنسيسو كأحد أبرز مفاتيح اللعب الهجومية لمنتخب بلاده بعدما نجح في تشكيل خطورة مستمرة رغم معاناة فريقه من قلة الاستحواذ أمام الولايات المتحدة.