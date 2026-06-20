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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فينيسيوس رجل مباراة البرازيل ضد هايتي في كأس العالم 2026

فينيسيوس
فينيسيوس
رباب الهواري

واصل نجم منتخب البرازيل فينيسيوس تألقه في بطولة كأس العالم 2026، بعدما حصد جائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت منتخب بلاده أمام هايتي، والتي انتهت بفوز البرازيل بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقدم فينيسيوس أداءً مميزًا طوال اللقاء، ونجح في تسجيل الهدف الثالث لمنتخب البرازيل، ليؤكد حضوره القوي في البطولة ويقود فريقه لتحقيق انتصار مهم عزز من حظوظه في التأهل إلى الدور التالي. وجاء تتويجه بجائزة أفضل لاعب للمباراة للمرة الثانية على التوالي، بعدما واصل تقديم مستويات فنية مميزة لفتت الأنظار.

وسيطر المنتخب البرازيلي على مجريات اللقاء منذ البداية، وفرض أفضليته على منافسه بفضل الانتشار الجيد والاستحواذ على الكرة، قبل أن ينجح في ترجمة تفوقه إلى ثلاثة أهداف منحته ثلاث نقاط ثمينة في مشوار البطولة.

وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو البرازيل ضغطهم الهجومي، وصنعوا العديد من الفرص الخطيرة أمام مرمى هايتي، إلا أن اللمسة الأخيرة حالت دون زيادة الغلة التهديفية، بعدما أضاع المهاجمون أكثر من فرصة محققة، لتنتهي المواجهة بانتصار مستحق بثلاثية نظيفة.

وبهذا الفوز، رفع منتخب البرازيل رصيده إلى أربع نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة، مقتربًا بشكل كبير من حجز بطاقة العبور إلى دور الاثنين والثلاثين، مستفيدًا من تفوقه في فارق الأهداف.

ويأتي منتخب المغرب في المركز الثاني برصيد أربع نقاط أيضًا، ليشتعل الصراع على صدارة المجموعة قبل الجولة الأخيرة، بينما يحتل منتخب اسكتلندا المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ولا تزال آماله قائمة في المنافسة على التأهل.

أما منتخب هايتي، فقد تلقى خسارته الثانية على التوالي، ليتجمد رصيده عند صفر من النقاط، ويصبح أول المنتخبات التي تفقد فرصتها في مواصلة المشوار بالبطولة، بعدما ودع المنافسات رسميًا عقب جولتين فقط من دور المجموعات.

ويؤكد تألق فينيسيوس في المباراتين الأوليين أنه أحد أبرز نجوم البطولة حتى الآن، في ظل مساهماته الهجومية المؤثرة ودوره الكبير في قيادة المنتخب البرازيلي نحو الأدوار الإقصائية، وسط تطلعات جماهير السامبا لمواصلة النتائج الإيجابية والمنافسة بقوة على اللقب العالمي

فينيسيوس البرازيل هايتى كأس العالم اخبار الرياضة

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