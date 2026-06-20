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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مروان عطية: مواجهة نيوزيلندا مفتاح مشوار منتخب مصر في كأس العالم 2026

مروان عطيه
مروان عطيه
رباب الهواري

أكد مروان عطية، لاعب منتخب مصر لكرة القدم، أن مواجهة منتخب نيوزيلندا لكرة القدم المقبلة تمثل محطة مهمة في مشوار الفراعنة ببطولة كأس العالم 2026، مشددًا على ضرورة التحلي بأقصى درجات التركيز من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأوضح مروان عطية أن منتخب مصر يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق في المباريات الكبرى، مؤكدًا أن وجود عناصر تمتلك خبرات كبيرة يمنح الفريق الثقة قبل المواجهة المرتقبة.

وأشار إلى أن القائمة تضم أسماء بارزة مثل محمد صلاح، وعمر مرموش، ومحمود حسن تريزيجيه، ومحمد الشناوي، إلى جانب المواهب الشابة التي تواصل التطور، وهو ما يعزز من قوة المنتخب وقدرته على المنافسة أمام مختلف المنتخبات.

وأشاد لاعب وسط منتخب مصر بالموهبة الصاعدة حمزة عبد الكريم، مؤكدًا أن انضمامه إلى برشلونة يعكس حجم الإمكانات التي يمتلكها اللاعب، مضيفًا أن النجاح لا يعرف المستحيل مع الاجتهاد والعمل.

كما أثنى مروان على الجهاز الفني للمنتخب، مؤكدًا أن الجميع يعمل بروح واحدة من أجل الظهور بأفضل مستوى وتحقيق نتائج تليق بالكرة المصرية في البطولة العالمية.

واستعاد مروان عطية ذكرياته في المواجهة السابقة أمام منتخب نيوزيلندا، مشيرًا إلى أنه فريق قوي ومنظم داخل الملعب، ويتميز بأسلوب لعب يعتمد على القوة والانضباط، وهو ما يجعل المباراة المقبلة صعبة وتحتاج إلى تركيز كبير منذ الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية.

وأضاف أن جميع اللاعبين يدركون أهمية اللقاء، وأن الهدف الأساسي هو إسعاد الجماهير المصرية وتحقيق الفوز الذي يعزز فرص المنتخب في مواصلة مشواره بالبطولة.

واختتم مروان عطية تصريحاته بالتأكيد على أن منافسات كأس العالم لا تعرف المباريات السهلة، موضحًا أن كل مواجهة تكون أكثر صعوبة من سابقتها، ولذلك فإن الالتزام والتركيز الجماعي من جميع اللاعبين سيكونان العامل الحاسم في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، بما يقرب منتخب مصر من التأهل إلى الدور التالي

مروان عطيه نيوزيلندا كأس العالم منتخب مصر اخبار الرياضة

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