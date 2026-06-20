سفير مصر في كندا يستقبل بعثة منتخب مصر قبل مواجهة منتخب نيوزيلندا

وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى مدينة فانكوفر الكندية، استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة أمام منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، وسط استقبال رسمي من السفارة المصرية في كندا.

استقبال رسمي من السفير المصري

كان في استقبال بعثة المنتخب السفير المصري في كندا، أحمد حافظ، الذي رحب بالجهاز الفني واللاعبين فور وصولهم، متمنيًا لهم التوفيق في مشوارهم بالمونديال وتحقيق نتائج تليق بالكرة المصرية.

كما عقد خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب، اجتماعًا مع السفير المصري بحضور مصطفى أبو زهرة نائب رئيس البعثة، حيث جرى التنسيق بشأن جميع الترتيبات الخاصة بإقامة المنتخب وتحركاته خلال فترة وجوده في كندا، بما يضمن توفير أفضل الأجواء للفريق قبل المواجهة المهمة.

رحلة خاصة إلى فانكوفر

ووصل منتخب مصر إلى مقر إقامته في فانكوفر بعد رحلة استغرقت نحو ساعة على متن طائرة خاصة وفرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عقب انتقاله من مقر مباراته الأولى، وذلك في إطار التسهيلات المقدمة للمنتخبات المشاركة في البطولة.

ويقود المنتخب الجهاز الفني بقيادة التوأمين حسام حسن، المدير الفني، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، اللذين يسعيان إلى تجهيز اللاعبين بأفضل صورة قبل اللقاء المقبل.

مواجهة حاسمة أمام نيوزيلندا

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا فجر الإثنين 22 يونيو، في لقاء يحمل أهمية كبيرة ضمن منافسات المجموعة السابعة، إذ يسعى “الفراعنة” لتحقيق أول انتصار لهم في البطولة والاقتراب من حجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

وكان المنتخب المصري قد افتتح مشواره في كأس العالم بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام منتخب بلجيكا، ليحصد نقطة ثمينة في بداية مشواره.

في المقابل، يدخل منتخب نيوزيلندا المباراة بعدما تعادل هو الآخر بنتيجة 2-2 أمام منتخب إيران، ما يجعل المواجهة بين المنتخبين ذات أهمية مضاعفة، حيث يتطلع كل طرف إلى حصد النقاط الثلاث وتعزيز فرصه في التأهل قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات