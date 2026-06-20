منتخب المغرب يحقق أول انتصاراته في كأس العالم ويحصد 4 نقاط

حقق منتخب المغرب انتصارًا مهمًا على نظيره منتخب اسكتلندا بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، ليقترب بقوة من مواصلة مشواره في البطولة.



وشهدت المباراة بداية مثالية للمنتخب المغربي، بعدما نجح إسماعيل صيباري في تسجيل هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة الثانية من الشوط الأول، مستغلًا تمريرة متقنة من إبراهيم دياز، ليسدد الكرة ببراعة داخل الشباك، مانحًا منتخب بلاده أفضلية مبكرة حافظ عليها حتى صافرة النهاية.



وبهذا الفوز الثمين، رفع المنتخب المغربي رصيده إلى أربع نقاط من مباراتين، بعدما كان قد تعادل في الجولة الأولى أمام منتخب البرازيل بهدف لكل فريق، ليضمن رسميًا التأهل إلى دور الاثنين والثلاثين، متصدرًا ترتيب المجموعة الثالثة.



في المقابل، توقف رصيد منتخب اسكتلندا عند ثلاث نقاط في المركز الثاني، بعدما افتتح مشواره في البطولة بالفوز على منتخب هايتي بهدف دون رد، قبل أن يتلقى خسارته الأولى أمام المغرب.

وتتواصل منافسات المجموعة بإقامة المواجهة المرتقبة بين منتخب البرازيل، الذي يمتلك نقطة واحدة من مباراة واحدة، ومنتخب هايتي، الذي لا يزال دون رصيد من النقاط بعد خسارته في الجولة الافتتاحية، في لقاء ستكون نتيجته مؤثرة في شكل المنافسة على بطاقات التأهل.



ترتيب المجموعة الثالثة

● المغرب: أربع نقاط من مباراتين، سجل هدفين واستقبل هدفًا واحدًا.

● اسكتلندا: ثلاث نقاط من مباراتين، سجل هدفًا واحدًا واستقبل هدفًا واحدًا.

● البرازيل: نقطة واحدة من مباراة واحدة، سجل هدفًا واستقبل هدفًا.

● هايتي: دون نقاط من مباراة واحدة، لم يسجل أي هدف واستقبل هدفًا واحدًا.

ويمنح هذا الفوز دفعة معنوية كبيرة للمنتخب المغربي قبل خوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات، بعدما أكد قدرته على المنافسة وقدم أداءً قويًا عزز به آمال جماهيره في تحقيق إنجاز جديد خلال النسخة الحالية