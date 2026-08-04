مقتــل 5 أشخاص وإصابة 6 في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف مقاطعة موسكو

قتل خمسة أشخاص وأصيب ستة آخرين جراء هجوم بطائرة مسيّرة استهدف مقاطعة موسكو، وفق ما قال حاكم المقاطعة.

وقال فوروبيوف عبر قناته على "تليجرام": "صدت قوات الدفاع الجوي، صباح اليوم، هجومًا بطائرات مسيّرة على مقاطعة موسكو. وفي المنطقة الصناعية في نوفوسيولكيعلى أدى سقوط إحدى المسيّرات إلى اندلاع عدة حرائق، كان أكبرها في أحد المستودعات، حيث جرى إخماد النيران المفتوحة بالفعل.

وأضاف أن الهجوم ألحق أيضًا أضرارًا بمحطة فرعية للكهرباء ومبنى إداري، مؤكدًا أن فرق الإطفاء وجميع أجهزة الطوارئ تواصل العمل في موقع الحادث

يأتي ذلك، فيما تقوم القوات المسلحة الروسية باستهداف الموانئ الأوكرانية والسفن البحرية التي تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، إذ استهدفت القوات الجوية مواقع عدة.

استهدفت القوات ميناء يوجني وضربت سفينة شحن أثناء تفريغها شحنات عسكرية.

في ميناء نيكولايف ، تم استهداف سفينة شحن كانت تحمل شحنات ذات أغراض عسكرية.

في البحر الأسود، تم ضرب سفينتي شحن كانتا تقومان بتوصيل الأسلحة والمعدات العسكرية، ومصنعًا لمكونات السيارات ومحطة ميناء كانت القوات الأوكرانية تُجري فيها إصلاحات للمركبات العسكرية.