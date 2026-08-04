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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الفنزويلي الجديد

وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية فنزويلا الجديد
وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية فنزويلا الجديد
فرناس حفظي

أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج،أمس الإثنين ٣ أغسطس، اتصالًا هاتفيًا مع فيليكس بلاسنسيا، وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية.

قدم الوزير عبد العاطي التهنئة لنظيره الفنزويلي بمناسبة توليه مهام منصبه، ونقل له تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيسة الفنزويلية "ديلسي رودريجز"، مؤكدًا تضامن مصر الكامل، قيادةً وحكومةً وشعبًا، مع جمهورية فنزويلا في أعقاب الزلزالين اللذين تعرضت لهما مؤخرًا، وما خلفاه من خسائر بشرية ومادية.

وأكد الوزير عبد العاطي أن المساعدات الإنسانية المصرية، التي وصلت إلى فنزويلا يوم الأثنين ٣ أغسطس، بتوجيهات من  رئيس الجمهورية، تعكس حرص مصر على الوقوف إلى جانب الشعب الفنزويلي في هذا الظرف الإنساني الدقيق، وتجسد عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين منذ أكثر من خمسة وسبعين عامًا. وأضاف وزير الخارجية انه سيتم التنسيق مع الجانب الفنزويلي لمتابعة احتياجاته الإنسانية خلال الفترة المقبلة، ودراسة ما يمكن تقديمه من دعم إضافي، بما يسهم في مساندة جهود فنزويلا لتجاوز آثار هذه الكارثة.

كما أكد الوزيران تطلعهما إلى مواصلة تكثيف التعاون الثنائي والارتقاء بالعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين، حيث أعرب وزير الخارجية عن الاهتمام بتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدًا الاستعداد للمساهمة في جهود إعادة الإعمار عقب الزلزالين، من خلال الاستفادة من الخبرات المتراكمة التي تمتلكها الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإعمار.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث أطلع الوزير عبد العاطي نظيره الفنزويلي على الجهود والاتصالات المكثفة التي تضطلع بها مصر لخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات. ومن جانبه، استعرض وزير خارجية فنزويلا تطورات الأوضاع في منطقة أمريكا اللاتينية، حيث تبادل الوزيران الرؤى والتقديرات بشأن التطورات في الإقليمين، مؤكدين أنه لا توجد حلول عسكرية للنزاعات والأزمات، وأن الحوار والوسائل الدبلوماسية يظلان السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار.

ومن جانبه، أعرب وزير خارجية فنزويلا عن بالغ تقديره للمساعدات الإنسانية المصرية التي وصلت إلى فنزويلا، مثمنًا موقف مصر الداعم ووقوفها إلى جانب الشعب الفنزويلي في مواجهة تداعيات الزلزالين.

وزير الخارجية جمهورية فنزويلا الزلزالين المساعدات الإنسانية العلاقات التاريخية

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