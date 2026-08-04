وزير الخارجية يستقبل المدير العام لمنظمة اليونسكو

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين ٣ أغسطس، الدكتور خالد العناني المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون القائم بين مصر والمنظمة، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير النظم التعليمية والعلمية والثقافية.

وأعرب الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عن التقدير للدور المحوري الذي تضطلع به منظمة اليونسكو في دعم التراث الثقافي والإنساني، وتعزيز جودة التعليم، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تشهدها المنطقة والعالم. كما شدد وزير الخارجية على التزام مصر بمواصلة التعاون الوثيق مع المنظمة، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الاستثمار في التعليم والثقافة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً الحرص على دعم جهود اليونسكو في تعزيز العمل متعدد الأطراف وترسيخ الحوار بين الحضارات والثقافات.

وتناول اللقاء سبل دعم المشروعات المشتركة في مجالات حماية التراث الثقافي، وتعزيز استخدام التكنولوجيا وتطوير النظم التعليمية، ودعم برامج تمكين الشباب وبناء قدراتهم، فضلاً عن استعراض الجهود الوطنية المبذولة للحفاظ على المواقع الأثرية والتراثية في مصر، وتطوير البنية التحتية الثقافية، بما يعكس عمق الحضارة المصرية وإسهامها في التراث الإنساني.

وأكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة التنسيق بين مصر ومنظمة اليونسكو لدعم أولويات القارة الأفريقية في مجالات التعليم والثقافة والعلوم، بما يسهم في بناء القدرات الوطنية الافريقية، وتعزيز حماية وصون التراث الثقافي الأفريقي، والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار في تطوير المنظومات التعليمية، نحو تعزيز التكامل الإقليمي وتحقيق أولويات التنمية المستدامة بالقارة.

من جانبه، أعرب الدكتور خالد العناني، عن تقديره للدور الذي تضطلع به مصر كشريك فاعل في دعم أجندة المنظمة، مشيداً بجهودها في مجالات التعليم والثقافة والعلوم، ومؤكداً حرص اليونسكو على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المحاور ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وترسيخ مبادئ الحوار بين الحضارات، ودعم قيم السلام والتفاهم على المستويين الإقليمي والدولي.