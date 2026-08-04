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زلزال كوماموتو يواصل تعطيل مصانع السيارات اليابانية ويضغط على سلاسل الإمداد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

زلزال كوماموتو يواصل تعطيل مصانع السيارات اليابانية ويضغط على سلاسل الإمداد

زلزال كوماموتو
زلزال كوماموتو
كريم عاطف

تواصلت تداعيات الزلزال القوي الذي ضرب محافظة كوماموتو اليابانية الأسبوع الماضي، بعدما اضطرت كبرى شركات صناعة السيارات إلى تمديد تعليق العمل في عدد من مصانعها، مع استمرار تعطل سلاسل الإمداد وصعوبة وصول مكونات الإنتاج إلى خطوط التجميع.

وأعلنت شركات تويوتا موتور ونيسان موتور ودايهاتسو موتور تمديد وقف الإنتاج في بعض مصانعها لمدة يومين إضافيين حتى يوم الجمعة، في ظل الأضرار التي لحقت بعدد من موردي قطع الغيار، إلى جانب التحديات اللوجستية التي أعقبت الزلزال وأثرت في حركة النقل بين المصانع وموردي المكونات.

ولم تقتصر اثار الزلزال على مصانع جزيرة كيوشو، التي تضم محافظة كوماموتو، بل امتدت إلى منشات إنتاج في جزيرة هونشو، أكبر جزر اليابان، نتيجة الترابط الوثيق بين المصانع وشبكات التوريد، وحتى الان لم تحدد الشركات جدول زمني واضح لاستئناف الإنتاج بكامل طاقته، في انتظار استقرار عمليات الإمداد وإصلاح الأضرار.

وتعد منطقة كيوشو أحد أهم مراكز صناعة السيارات في اليابان، إذ تسهم بنحو 15% من إجمالي إنتاج السيارات في البلاد، وفق بيانات مكتب الاقتصاد والتجارة والصناعة في كيوشو، كما تضم أكثر من 1000 شركة تعمل في تصنيع المركبات وقطع الغيار والخدمات المرتبطة بالصناعة، ما يجعل أي اضطراب فيها ينعكس سريعا على القطاع بأكمله.

وفي السياق نفسه، تواصل شركة ايسين، التابعة لمجموعة تويوتا والمتخصصة في إنتاج مكونات السيارات، أعمال إصلاح مصنع آيسين كيوشو بمدينة كوماموتو، حيث بدأت فرقها الفنية في فحص خطوط الإنتاج وتقييم حجم الأضرار، إلا أن الشركة لم تعلن حتى الان موعد محدد لإعادة تشغيل المصنع، الأمر الذي يبقي حالة عدم اليقين قائمة بشأن استعادة سلاسل التوريد واستئناف الإنتاج بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة.

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