أبرزهم أفشة.. الأهلي ينتظر تقرير عموتة لحسم مصير بعض اللاعبين

يحسم المغربي الحسين عموته المدير الفنى لفريق الكرة بالنادي الأهلي العديد من الملفات المهمة المتعلقة بفريق الكرة بالنادي فى الساعات القادمة قبل انطلاق معسكر الفريق الخارجي فى اسبانيا خلال الفترة من 6 الى 19 أغسطس الجاري .

ويأتى فى مقدمة الملفات حسم مصير عدد كبير من اللاعبين قبل انطلاق معسكر اسبانيا من بينهم محمد مجدى أفشة الذى تزايدت فرص بقائه ولكنها لم تحسم حتى الان بعد تأكد رحيل محمد علي بن رمضان بالاضافة الى أكثر من عنصر أخر بالفريق .. كما تأكد رحيل عمر كمال عبد الواحد بعد أن أبلغته ادارة الكرة فى النادي بعدم قيده فى قائمة الفريق .



كما ينتظر الجهاز الفنى وادارة الكرة رد عدد من لاعبي الفريق الذين تم عقد العديد من الجلسات معهم لبحث ملف التجديد والتمديد لهم فى الفترة المقبلة فى مقدمتهم امام عاشور ومصطفي شوبير وياسر ابراهيم و مروان عطية خاصة أن هناك من ينتهى عقده فى نهاية الموسم المقبل مثل شوبير وحرص الأهلي على الجلوس مع كافة اللاعبين وتم تقديم لهم عروض جديدة تقديرا لهم والرغبة فى توفير كل سبل الراحة والاستقرار للفريق قبل معسكر أسبانيا

وحرص الأهلي على تقديم عروض مالية تصل الى الفئة الأولي بالفريق تقديرا للمجهود الكبير للرباعي مع الفريق طوال الفترة الماضية .