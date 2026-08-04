أحمد صالح: من الصعب أن يُكرر معتمد جمال نجاح الموسم الماضي مع الزمالك

رأى أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق، صعوبة أن ينجح معتمد جمال في قيادة الفريق نحو تحقيق لقب الدوري المصري في الموسم الجديد مثلما حدث الوضع في الموسم الماضي.

وقال صالح، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «صعب جدًا معتمد جمال أن ينجح في تكرار ما حدث في الموسم الماضي مع الزمالك في الموسم الجديد».

وأردف قائلًا: «كنت أُفضل له ألا يُكمل مع نادي الزمالك في الموسم المقبل لمصلحته الشخصية».

وأكد صالح أن معتمد جمال مدير فني كبير وتلقى عروضًا خارجية كبيرة في الفترة الماضية تفوق ما يتقضاه في نادي الزمالك.

وأشار صالح إلى أن معتمد جمال سيواجه صعوبات كبيرة في الموسم الجديد مع الزمالك خاصةً في غياب التدعيمات.