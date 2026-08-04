سمير عثمان: نسابق الزمن لإعداد الحكام للموسم الجديد.. وكل التعديلات على القانون سيتم تطبيقها

أكد سمير محمود عثمان، نائب رئيس لجنة الحكام، أن لجنة الحكام تبذل قصارى جهدها من أجل إعداد الحكام لانطلاق الموسم الجديد.

وقال سمير عثمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «بدأنا معسكر الحكام وأهم ما يتم مناقشته في المعسكر هو التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم وأيضًا الحالات الجدلية التي حدثت سواء على المستوى الدولي المحلي، كما سيتخلل المعسكر تناول تقنية الفار».

وأردف قائلًا: «نبذل مجهودًا كبيرًا، وكنت أتمنى تأجيل انطلاق الدوري لفترة من أجل العمل بشكل أفضل لتأهيل الحكام لانطلاق الموسم».

وتابع عثمان: «نحن نسابق الزمن من أجل إعداد الحكام لإنجاح مسابقة الدوري المصري في الموسم المقبل».

وأكد سمير عثمان ضرورة أن يتم تحليل الحالات التحكيمة الجدلية في الغرف المغلقة وفي العلن كذلك، مشيرًا إلى أن هناك تفاصيل من الممكن ألا يعرفها المشجع العادي يجب أن يعلمها من خلال عرض الحالات الجدلية.

وأضاف عثمان: «لا يوجد شيء في الحالات التحكيمة اسمه لعبة مشابهة فلا يوجد لعبة مشابهة في كرة القدم ولكن هناك تفاصيل صغيرة يُمكن أن تُغير القرار من لعبة إلى أخرى».

وحول إمكانية تولي حكام مصريين إدارة مباريات القمة في الموسم الجديد، قال عثمان: «نتمنى إدارة مباريات القمة هذا الموسم بحكام مصريين ولكن هدفنا إنجاح المسابقة».

وشدد عثمان قائلًا: «المسؤولية علينا وعلى الحكام من أجل إنجاح الموسم المقبل»، لافتًا إلى أن كل التعديلات الخاصة بكرة القدم التي تم تطبيقها في كأس العالم سيتم تطبيقها في الدوري الموسم الجديد.