المنصة والوشاح خدعة.. أحمد موسى يكشف سر فيديوهات القاضي المزيف

علق الإعلامي أحمد موسى على إلقاء القبض على عاطل انتحل صفة مستشار (قاضٍ مزيف)، وتمكن من اعتلاء منصة القضاء، وتظاهر بمباشرة أعمال وظيفة قضائية بهدف النصب على المواطنين.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»: «الراجل ده نصاب واستولى على أموال من الناس، وتم تورط موظفين وناس معه؛ لأنهم ساعدوه يدخل قاعة أحد المحاكم في القاهرة».

وتابع: «كل اللي في الفيديوهات نصب وتزييف ما عدا القاعة والمحكمة، الوشاح والشخص والزي والكلام والتصوير كل ده وهم وتزوير، كل ده تزوير».

وأوضح أحمد موسى أن الرجل يستخدم هذه الفيديوهات للنصب على ناس أخرى، والدنيا تقلبت، وتم القبض على هذا الشخص، وتم إصدار بيان من النيابة العامة به كافة تفاصيل الواقعة.

وأشار أحمد موسى إلى أن بيان النيابة العامة طالب المواطنين بعدم الانسياق وراء أي شخص يطلب منك أي مقابل لتخليص أي إجراءات، مردفًا: «محدش يطلب منك جنيه علشان يخلص ليك حاجة، اللي يطلب منك حاجة بلغ عنه فورًا، ده وظيفته إنه يخلص ليك كل المطلوب بدون مقابل؛ لأنه يتقاضى أجرًا، وفي حالة الحصول على أي مقابل تعد رشوة».

وأكمل: «أي شخص مهما كانت وظيفته ومنصبه طلب منك فلوس، روح اعمل بلاغ فيه، وتابع مع الجهات المعنية، دي قولهم على اللي حصل، وتابع معاهم شوف هيقولوا ليك إيه حتى يتم القبض عليه، لأن ده فاسد ولازم كلنا نقضي عليه».