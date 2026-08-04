موجز أخبار الوادي الجديد| اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي.. والمحافظ تلتقي قيادات المرور والحماية المدنية الجدد

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم اليوم من اهمها:

محافظ الوادي الجديد تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي

ترأست السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والسيد عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والأستاذ حامد محمد القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء المراكز، وذلك لمتابعة الموقف المالي و الإداري للصندوق، ومناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وخلال الاجتماع، أصدرت المحافظ عدد من القرارات جاء أهمها :

▪️ تشكيل لجنه من صندوق استصلاح الاراضي وجهاز شبكات المرافق وإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة لحصر الأراضي المباعة لمزارعي آبار جناح (6 و7 ) والشركه( ٣و ٦) من واقع المعاينة على الطبيعة، وذلك لحل مشكةه المواطنين الذين قاموا بشراء هذه الأراضي ولم يتم تحرير محاضر تسليم أو عقود لهم ٠

▪️تسهيل إجراءات استبدال الأراضي الواقعة داخل الحظر المائي وتقنين وضع المنزرع فيها.

▪️ الموافقة على زيادة مدة أقساط التمليك لتكون خمس سنوات بدلاً من أربع سنوات لمشروعات صندوق استصلاح الأراضى.

▪️ اعتماد تقارير المراكز الخمسة بالمحافظة فيما يخص مبادرة النخيل في ضوء الضوابط الواردة بمحضر مجلس إدارة صندوق الاراضي في شهر مارس الماضي.

▪️تكليف المراكز الخمسة بإنهاء طلبات المواطنين الخاصة بفصل مساحات الزارعين الفعليين داخل مشروعات الأفراد أو الشركات وفقا لقرار المحافظة السابق؛ لتيسير حصول الزارعين الفعليين على مستلزمات الانتاج الزراعي وسداد مستحقات الدولة بشكل مباشر من المزارع الفعلي.

▪️الموافقة على تقنين أوضاع حالات وضع اليد داخل الحيز العمراني بنظام مقابل الانتفاع.

▪️ البدء في إجراءات شراء 75 جهاز لمكافحة سوسة النخيل وذلك للحفاظ على محصول النخيل باعتباره المحصول الاستراتيجي للمحافظة.

محافظ الوادي الجديد تلتقي قيادات المرور والحماية المدنية الجدد

التقت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، عدد من القيادات الأمنية الجدد بالمحافظة عقب صدور حركة التنقلات والترقيات السنوية لوزارة الداخلية، بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والعميد مصطفى دعبس مدير إدارة الحماية المدنية، والعميد محمد رشيد مدير إدارة المرور بالمحافظة. وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الأجهزة التنفيذية والأمنية.

حيثُ أعربت المحافظ عن تهانيها بمناسبة توليهم مهام المناصب الجديدة، وتمنياتها لهم بالتوفيق والسداد. كما بحثت خطة تطوير المنظومة المرورية بمركز الخارجة، و سرعة تشغيل نقاط الحماية المدنية بقرى حياة كريمة بمركز الفرافرة، ودعم منظومة الحماية المدنية لشراء ٤ سيارات جديدة بالإضافة إلى عدد من المهمات، مؤكدةً على أهمية دور المنظومة الأمنية في تحقيق الانضباط والحفاظ على الأمن والأمان باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز دعائم الاستقرار والازدهار على أرض المحافظة.

محافظ الوادي الجديد:

▪️رفع درجة الاستعداد و الجاهزية عقب الهزة الأرضية التي شهدتها بعض محافظات الجمهورية

▪️عدم رصد أي تأثيرات أو تداعيات على مستوى مراكز المحافظة

أكدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد والجاهزية بكافة الأجهزة التنفيذية، وذلك في ضوء المتابعة لمستجدات الهزة الأرضية التي شهدتها بعض محافظات الجمهورية في الساعات الأولى من صباح اليوم،

مع استمرار متابعة و تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية و مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة الموقف لحظيًا والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية.

وأكدت المحافظ أن أعمال المتابعة والرصد التي تمت على مستوى جميع مراكز المحافظة أسفرت عن عدم رصد أي تأثيرات أو خسائر أو تداعيات ناتجة عن الهزة الأرضية داخل نطاق المحافظة، مشيرةً إلى أن جميع المرافق الحيوية والخدمات العامة تعمل بكامل كفاءتها وبصورة طبيعية، مع استمرار رفع درجة الجاهزية والمتابعة الميدانية على مدار الساعة.

هذا وتنوه المحافظة عن تلقي بلاغات وشكاوى المواطنين عبر الأرقام التالية:

موبايل / واتس ٠١٠٠٩٩٤٥٤٧٧

تليفون / فاكس ٠٩٢٢٩٢٥٤٤٦

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