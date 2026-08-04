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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طقس الثلاثاء.. حار رطب بالقاهرة وشديد الحرارة بالصعيد واضطراب بخليج السويس

حالة الطقس
حالة الطقس

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الثلاثاء حارا رطبا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا، ومائلا للحرارة رطبا على أغلب الأنحاء ليلا.

اهم الظواهر الجوية

كما يتوقع خبراء الطقس تشكل شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق، مع نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية، وأن تكون حالة البحرالأحمر معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين و2.5 متر وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

أيضا يتوقع الخبراء أن حالة خليج السويس مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 متر و3 أمتار وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.


بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الجديدة 35 24

6 اكتوبر 36 24

بنها 34 24

دمنهور 33 24

وادى النطرون 34 24

كفر الشيخ 34 25

بلطيم 33 24

المنصورة 34 24

الزقازيق 35 25

شبين الكوم 34 24

طنطا 34 24

دمياط 31 25

بورسعيد 31 26

الاسماعيلية 36 25

السويس 36 25

العريش 33 25

رفح 32 24

رأس سدر 37 28

نخل 37 26

كاترين 32 22

الطور 36 28

طابا 37 26

شرم الشيخ 41 29

الغردقة 40 29

الاسكندرية 32 24

العلمين 30 23

مطروح 29 25

السلوم 31 24

سيوة 36 24

رأس غارب 39 29

سفاجا 40 30

مرسى علم 39 29

شلاتين 39 29

حلايب 35 30

أبو رماد 39 28

مرسى حميرة 38 28

أبرق 39 27

جبل علبة 38 28

رأس حدربة 35 29

الفيوم 36 25

بني سويف 37 24

المنيا 38 25

أسيوط 38 26

سوهاج 42 27

قنا 45 27

الأقصر 44 29

أسوان 45 30

الوادى الجديد 41 26

أبوسمبل 43 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى :

المدينة العظمى الصغرى

مكة 42 33

المدينة 47 36

الرياض 45 32

المنامة 41 33

أبوظبى 46 34

الدوحة 42 34

الكويت 46 33

دمشق 40 22

بيروت 30 27

عمان 35 22

القدس 32 22

غزة 31 25

بغداد 48 35

مسقط 35 31

صنعاء 28 17

الخرطوم 38 28

طرابلس 35 27

تونس 40 27

الجزائر 30 23

الرباط 28 19

الطقس هيئة الأرصاد شديد الحرارة شبورة مائية درجات الحرارة

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