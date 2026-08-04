هاني حتحوت: الزمالك يودّع سيف الجزيري بعد 6 سنوات بالتراضي

أكد الإعلامي هاني حتحوت أن إعلان نادي الزمالك رحيل التونسي سيف الدين الجزيري جاء مفاجئًا لجماهير القلعة البيضاء، بعدما أنهى الطرفان التعاقد بالتراضي قبل نهاية العقد بموسم واحد، ليُسدل الستار على رحلة استمرت ست سنوات داخل النادي.

هاني حتحوت

وأوضح حتحوت أن الجزيري يغادر الزمالك وهو يحمل لقب الهداف الأجنبي التاريخي للنادي، بعدما قدم أرقامًا مميزة وعطاءً كبيرًا بقميص الفريق، وكان أحد العناصر المؤثرة خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن المهاجم الدولي التونسي تميز أيضًا بإخلاصه والتزامه، ولم يكن طرفًا في أزمات داخل الفريق، حتى خلال أصعب الفترات التي مر بها الزمالك، وهو ما جعل رحيله يحظى بتقدير كبير من الجماهير والإدارة.