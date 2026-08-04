تشيلسي يقترب من ضم كوستا.. تفاصيل

كشف نادي تشيلسي الإنجليزي عن قرب حسم صفقة التعاقد مع البرتغالي ديوجو كوستا، حارس مرمى بورتو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم مركز حراسة المرمى قبل انطلاق الموسم الجديد.

ووفقًا لما أكدته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن إدارة تشيلسي تستعد لتفعيل الشرط الجزائي في عقد الحارس، والبالغ 60 مليون يورو، من أجل إنهاء الصفقة في أقرب وقت.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأجواء التي صاحبت احتفالات بورتو بالتتويج بكأس السوبر عززت التكهنات بقرب رحيل ديوجو كوستا، في ظل اهتمام النادي اللندني بضمه، حيث سيطرت على ملامحه وتصرفاته مؤشرات الوداع.

من جانبه، أكد فرانشيسكو فاريولي، المدير الفني لبورتو، رغبته في استمرار الحارس مع الفريق، لكنه أشار إلى صعوبة منافسة العروض المالية الضخمة القادمة من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.