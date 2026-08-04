موعد سحب قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بالقاهرة

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة قرعة الدور التمهيدي لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم الجديد، يوم الخميس 6 أغسطس، بمقر الاتحاد في القاهرة.

ويشارك الزمالك وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا، بينما يخوض الأهلي وزد منافسات كأس الكونفدرالية، بعدما حسمت الأندية المصرية مقاعدها القارية.

موعد إجراء القرعة

وتقام قرعة الكونفدرالية في الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، تليها قرعة دوري الأبطال في الثالثة عصرًا، على أن ينقل "كاف" مراسم القرعة مباشرة عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

جوائز البطولتين

ورصد "كاف" 6 ملايين دولار لبطل دوري أبطال أفريقيا، و4 ملايين دولار لبطل كأس الكونفدرالية، إضافة إلى 100 ألف دولار لكل نادٍ يشارك في الأدوار التمهيدية، دعمًا للأندية المشاركة في البطولات القارية.