تحديد موعد قرعتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم السادس من أغسطس موعداً لقرعتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد (الكونفدرالية

وقال الاتحاد الإفريقي في بيان له: "تبدأ رحلة تحقيق المجد الكروي للأندية على المستوى القاري يوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2026، عندما تُجرى قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2026-2027 في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة".





وأضاف البيان: "ستتعرف الفرق من مختلف أنحاء القارة على منافسيها الأوائل في سعيها للتأهل إلى دور المجموعات فيأهم بطولتين للأندية الإفريقية".

وبحسب الاتحاد ستبدأ قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية في تمام الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت القاهرة (11:00 صباحاًبتوقيت غرينتش)، تليها قرعة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة 3:00 عصراً بتوقيت القاهرة (12:00 ظهرا.



