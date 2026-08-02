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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تحديد موعد قرعتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية

دوري أبطال افريقيا
دوري أبطال افريقيا
حسام الحارتي

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم السادس من أغسطس موعداً لقرعتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد (الكونفدرالية

وقال الاتحاد الإفريقي في بيان له: "تبدأ رحلة تحقيق المجد الكروي للأندية على المستوى القاري يوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2026، عندما تُجرى قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2026-2027 في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة".


 

وأضاف البيان: "ستتعرف الفرق من مختلف أنحاء القارة على منافسيها الأوائل في سعيها للتأهل إلى دور المجموعات فيأهم بطولتين للأندية الإفريقية".

وبحسب الاتحاد ستبدأ قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية في تمام الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت القاهرة (11:00 صباحاًبتوقيت غرينتش)، تليها قرعة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة 3:00 عصراً بتوقيت القاهرة (12:00 ظهرا.


 

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