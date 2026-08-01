كاف يرفض استئناف الهلال في قضية مشاركة لاعب نهضة بركان بدوري أبطال أفريقيا

رفضت لجنة الاستئنافات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الاستئناف الذي تقدم به الهلال السوداني في قضيته المتعلقة بمواجهة نهضة بركان المغربي في دوري أبطال أفريقيا

و أكد الهلال السوداني أنه تم رفض الاستئناف ضد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي الخاص بشكوى الهلال المتمثلة في عدم أهلية مشاركة لاعب نهضة بركان حمزة الموساوي في مباراة الفريقين التي جمعتهما في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، كما أعلنت إدارة النادي الأزرق عن تصعيد القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس) بعد استلام الحيثيات الكاملة للقرار.