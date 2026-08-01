القبض على بلطجى هدد جاره في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة ضده في الإسكندرية.

وبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 28 يوليو المنقضى وحال سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم قام أحد الأشخاص بالتعدى عليه بالسب وتهديده بإلحاق الأذى به لخلاف بينهما حول أولوية السير بالشارع المشار إليه.



أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عاطل – مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.