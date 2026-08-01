المرافعة تؤجل محاكمة متهمين في أحداث عنف عين شمس لـ 3 أكتوبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم السبت، تأجيل محاكمة متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 25161 لسنة 2025 جنايات عين شمس، المقيدة برقم 7582 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 3 أكتوبر المقبل، للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.