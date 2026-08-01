قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طارق فهمي: غموض أهداف إسرائيل يفاقم أزمتها.. وتغير المزاج الأمريكي يثير قلق تل أبيب
أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة
إحالة أوراق المتهم بقتل طليقته بالمنوفية إلى فضيلة المفتي في الجلسة الأولى
قبل طرحها بالأسواق.. صحة القليوبية تضبط طنًا من أجزاء الدواجن مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص
ترامب يشيد بقيادة الملك محمد السادس ويؤكد دعم واشنطن للشراكة مع المغرب
ثابتة دون تغيير.. العملات الأجنبية الدولار واليورو في السوق الرسمية الآن
التسجيل في مصر الرقمية 2026.. خطوات إنشاء الحساب والخدمات المتاحة
إحالة أوراق 3 طلاب للمفتي في قتل شاب بشبرا الخيمة
حقيقة فيديو أثار الجدل في سوهاج.. الداخلية تكشف ملابسات واقعة تحطيم كاميرا مراقبة وتعدي على سيدة وأبناؤها
الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر.. تصاعد عمليات الهدم الإسرائيلية في جنوب لبنان يثير قلقاً بالغاً
لطائف أساليب الدعاء عند النبي.. تعرف عليها
150 يوما بلا هاتف أو كمبيوتر.. لغز اختفاء مجتبى خامنئي يتصدر المشهد الاستخباراتي الإسرائيلي والأمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

علماء يحذرون من حقبة جديدة لحرائق الغابات في دول البحر المتوسط بسبب تغير المناخ

"حقبة جديدة" لحرائق الغابات في دول البحر المتوسط
"حقبة جديدة" لحرائق الغابات في دول البحر المتوسط
أ ش أ

حذر علماء من أن اليونان ودول البحر المتوسط باتت مطالبة بالاستعداد لـ"حقبة جديدة" من حرائق الغابات، في ظل تأثيرات تغير المناخ التي تؤدي إلى اندلاع حرائق أكثر شدة وسرعة وانتشارًا، ويصعب احتواؤها مقارنة بالماضي.

وجاء التحذير في وقت تكافح فيه اليونان وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وتركيا، إلى جانب المملكة المتحدة، حرائق واسعة النطاق.. وشهدت جنوب غرب فرنسا مؤخرًا ظاهرة نادرة تمثلت في تشكل "سحابة نارية"، وهي سحابة رعدية تنشأ بفعل الحرارة الشديدة المنبعثة من حرائق الغابات، بما يؤدي إلى تكوين نظام جوي خاص بالحريق.

وقال جو ماكنورتون الباحث في المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى "إن دول البحر المتوسط تواجه عصرًا جديدًا من حرائق الغابات، يتميز بحرائق أسرع انتشارًا وأكثر تدميرًا وأصعب في السيطرة عليها"، مشيرًا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد من احتمالات موجات الحر الطويلة، وانخفاض الرطوبة، وفترات الجفاف، كما يطيل موسم الحرائق ليبدأ في وقت أبكر من الربيع ويستمر حتى أواخر الخريف.

وأضاف: أن العلماء يشعرون بقلق متزايد من تزامن اندلاع عدة حرائق كبيرة في الوقت نفسه، وهو ما قد يفوق قدرات أجهزة الإطفاء ويضاعف حجم الأضرار.

وأوضح الخبراء أن من أخطر الظواهر المرتبطة بهذه الحرائق تشكل "السحب النارية"، التي تنشأ عندما تؤدي الحرارة الهائلة إلى تكوين سحب رعدية شاهقة قادرة على إنتاج رياح قوية ومتقلبة وصواعق، ما يجعل سلوك الحرائق أكثر صعوبة في التنبؤ ويعقد جهود مكافحتها.

ومن جهته، قال مارك بارينجتون كبير العلماء في خدمة كوبرنيكوس لمراقبة الغلاف الجوي "إن انبعاثات الحرائق الأخيرة في فرنسا وإسبانيا تجاوزت المعدلات المعتادة بكثير"، موضحًا أن انبعاثات حرائق الغابات في فرنسا سجلت ثالث أعلى مستوى خلال الـ24 عامًا الماضية. كما رصدت الخدمة ارتفاع تركيز الجسيمات الدقيقة الضارة (PM2.5) في أجزاء من إسبانيا وجنوب غرب فرنسا، ما أدى إلى تدهور جودة الهواء في مدن بينها مدريد وبوردو.

علماء اليونان حذر حقبة جديدة حرائق الغابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول

عداد الكهرباء

سر صغير للحفاظ على رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

غير العداد من كودي إلى قانوني

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح؟

تركى ال شيخ

تركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية ويوجه رسالة شكر إلى أمير عيد

بيزيرا

عضو بمجلس الزمالك يفجر مفاجأة بشأن بيزيرا

عداد الكهرباء

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح

جون ادوارد

أحمد سليمان يكشف سبب رحيل جون إدوارد عن الزمالك

الأهلي

أحمد سليمان: تأجيل انطلاق الدوري يصب في مصلحة الزمالك.. ومواجهة الأهلي وبرشلونة سبب كاف

ترشيحاتنا

اللواء أشرف عبدالمالك مدير أمن سوهاج

52 بندقية آلية .. مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط آخر في ضربة أمنية قاصمة بسوهاج

تقليم وتهذيب الأشجار

للحفاظ على السلامة العامة..هيئة النظافة والتجميل تقلم أشجاراً شديدة الخطورة بحي الدقي

رفع مخلفات

نظافة الجيزة تستجيب لشكاوى المواطنين وترفع مخلفات القمامة بالوراق وبولاق والمنيرة .. صور

فيديو

والد تامر حسني

والد تامر حسني .. اختفى عن ابنه 20 عامًا وعاد له وهو نجم النجوم

حسن وائل

جمهور «اللعبة» يحتفل بـ«كريم العاق».. حصل على نتيجة 95.5%؜

أبناء الفنانين

أبناء الفنانين يقتحمون عالم الغناء.. موهبة ولا جينات ولا واسطة؟

شهيد الشهامة

شهيد الشهامة بمطروح.. يوسف أيمن ضحى بحياته لإنقاذ أسرة قبل ساعات من نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد