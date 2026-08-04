قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعرف الجرام بكام.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026
منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية.. من يحق له الحصول عليها؟
لم يسلم منه أحد.. توسع انتشار داء الكلب في إسرائيل
مقذوف مجهول يصيب سفينة شحن قرب سواحل سلطنة عُمان
لماذا لم تحاسب هذه العدادات بالأسعار الجديدة؟ .. الكهرباء تكشف السبب
من 3 لأكثر من 400 جنيه.. 6 أسباب لخصم رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء
موعد سفر بعثة النادي الأهلي إلى إسبانيا
للمرة الأولى.. العلماء يشاهدون الأرض وهي تعيد بناء نفسها في أعماق المحيط الهندي
وزير الصناعة يبحث توطين صناعة الحراريات في مصر لتعزيز الصناعات الثقيلة وزيادة الصادرات
اليماحي: السعودية تمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل العربي
تعرف على الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة صباح الثلاثاء
محاكمة 22 متهما بخلية التجمع الإرهابية.. السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الصناعة يبحث توطين صناعة الحراريات في مصر لتعزيز الصناعات الثقيلة وزيادة الصادرات

وزير الصناعة
وزير الصناعة
ولاء عبد الكريم

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع مسؤولي شركة RHI Magnesita النمساوية، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الحراريات، خطة الشركة لإقامة مشروع لإنتاج الحراريات المتكاملة للصناعات الثقيلة في مصر، وذلك في إطار توجه الدولة لتعميق الصناعات الثقيلة وتوطين الصناعات التكميلية وزيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي.
 

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع حكيم الدين علي، الرئيس الإقليمي للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، بحضور المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، وعدد من قيادات الوزارة، حيث استعرض الجانبان أنشطة الشركة العالمية وخططها التوسعية، إلى جانب دراسة إنشاء مصنع جديد في مصر.
وأكد وزير الصناعة أن الاستراتيجية المحدثة للصناعة المصرية 2030 تولي اهتمامًا كبيرًا بصناعة الحراريات باعتبارها من الصناعات التكميلية الأساسية التي تخدم صناعات مواد البناء والمعادن، وتدخل في العديد من الصناعات الهندسية، فضلًا عن دورها في تلبية احتياجات المشروعات القومية.
وأوضح أن المشروع المقترح يتوافق مع خطة الوزارة لنقل وتوطين التكنولوجيا الصناعية الحديثة، بما يسهم في رفع تنافسية المنتج المصري وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن السوق المصرية أصبحت وجهة جاذبة لكبرى الشركات العالمية العاملة في الصناعات الثقيلة بفضل ما تمتلكه من مقومات استثمارية وفرص نمو واعدة.
وأضاف أن إقامة مصنع لإنتاج الحراريات المتكاملة في مصر سيسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب تعزيز فرص التصدير إلى أسواق الشرق الأوسط، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات الصناعية وتعميق التصنيع المحلي.
وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو الشركة أنشطتها في إنتاج مختلف أنواع الحراريات المستخدمة في صناعات الحديد والأسمنت والألومنيوم والنحاس والزجاج، إلى جانب توسعاتها العالمية واستحواذاتها الأخيرة في عدد من الأسواق الآسيوية.
من جانبه، أكد حكيم الدين علي، الرئيس الإقليمي لشركة RHI Magnesita لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، أن مصر تمثل أحد أهم الأسواق الاستراتيجية للشركة في المنطقة، في ظل توافر المواد الخام اللازمة للتصنيع بدرجات نقاء مرتفعة، مشيرًا إلى أن الشركة تمتلك منظومة إنتاج متكاملة تبدأ من استخراج المواد الخام وحتى تصنيع المنتج النهائي، بالإضافة إلى أنشطة إعادة التدوير وتقديم حلول رقمية متطورة تلبي احتياجات مختلف الصناعات.

الصناعة الصناعة الثقيله الحراريات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

حقيقة زلزال 4 و5 أغسطس.. رئيس البحوث الفلكية يرد على الشائعات

تنسيق الجامعات

جايب 65% علمي علوم؟.. هذه الكليات تنتظرك في تنسيق الجامعات 2026

عداد الكهرباء

بعد زيادة الشرائح ورسوم خدمة العملاء.. اعرف سر خصم 428 جنيها من رصيد عداد الكهرباء

سعر الجنيه الذهب اليوم

خسارة 840 جنيها.. الجنيه الذهب يواصل الهبوط

أرشيفية

شعر به السكان.. زلزال يضرب المغرب بقوة 4.7 ريختر

أسعار الذهب اليوم

هبوط اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 .. كم سعر عيار 21؟

عداد الكهرباء

حتى لو الشقة مقفولة .. الكهرباء تقر 30 جنيهًا زيادة في رسوم خدمة العملاء

فينو

تبدأ من جنيه واحد للرغيف.. التموين تعلن أسعار الخبز السياحي والفينو الرسمية

ترشيحاتنا

سيف الجزيري

أرقام سيف الجزيري بعد رحيله عن الزمالك

منتخب مصر للناشئات

منتخب مصر لناشئات كرة اليد يواجه الدنمارك لحسم صدارة مجموعة بطولة العالم

منتخب مصر للناشئات

أرقام قياسية تاريخية لمنتخب مصر للناشئات في بطولة العالم

بالصور

أخطاء عند تشغيل الغسالة تزيد من استهلاك الكهرباء

أخطاء عند تشغيل الغسالة تزيد من استهلاك الكهرباء
أخطاء عند تشغيل الغسالة تزيد من استهلاك الكهرباء
أخطاء عند تشغيل الغسالة تزيد من استهلاك الكهرباء

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكشك الصعيدي

طريقة عمل الكشك الصعيدي..
طريقة عمل الكشك الصعيدي..
طريقة عمل الكشك الصعيدي..

ختام راقي لمهرجان عمّان السينمائي الدولي وحفل مهيب لتوزيع الجوائز

مهرجان عمّان السينمائي الدولي
مهرجان عمّان السينمائي الدولي
مهرجان عمّان السينمائي الدولي

فيديو

الحيوانات الزلازل

تحركت بشكل غريب قبل الزلزال.. هل الحيوانات تعرف ما لا نعرفه ؟

زلزال

يارب استرها.. سيدة توثق لحظات الرعب داخل منزلها أثناء زلزال الفجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ضرورة الإعمار النفسي والسلوكي لأطفال غزة

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

المزيد