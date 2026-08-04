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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف تفاصيل أزمة الزمالك مع صلاح مصدق

صلاح مصدق
صلاح مصدق
عبدالله هشام

علق الإعلامي أحمد شوبير على أزمة الزمالك مع صلاح الدين مصدق حيث رفض اللاعب الانتظار لحين توفير الأبيض جزء من مستحقاته المالية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: أزمة الزمالك مع صلاح مصدق حاليا في 400 ألف دولار، اللاعب كان له مبلغ صغير جدًا، لكن بسبب العند والتأخر في الدفع، المبلغ وصل لـ 800 ألف دولار، وكان من أسباب إيقاف القيد التأديبي للنادي.

وأضاف : الزمالك وصل لاتفاق مع اللاعب، وحصل على 400 ألف دولار، وباقي المبلغ يحصل عليه آخر شهر 7، وحينما لم يدفع الزمالك باقي المبلغ في الموعد المحدد، لتحدث الأزمة.

وواصل :الإدارة تحدثت مع صلاح مصدق ليوافق على تأجيل سداد المبلغ بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها النادي خلال الفترة الأخيرة ورد اللاعب بالرفض وطالب الحصول على المبلغ المالي أو سيتقدم بشكوى جديدة. 

واختتم شوبير تصريحاته قائلا : الزمالك أصبح ملزمًا بدفع باقي المبلغ لصلاح مصدق.

الزمالك صلاح الدين مصدق فريق الزمالك نادي الزمالك أحمد شوبير

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