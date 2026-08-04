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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سؤال برلماني لتحويل المحافظات لمناطق جذب استثماري متخصصة

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

تقدم النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عمران وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم الصناعة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بشأن خطة الحكومة لتحويل كل محافظة إلى منطقة جذب استثماري متخصصة، ترتكز على الميزة النسبية والإمكانات الاقتصادية التي تتمتع بها، بما يسهم في تحقيق تنمية إقليمية متوازنة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج.


وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن مصر تمتلك مقومات استثمارية متنوعة ومتميزة في جميع المحافظات، إلا أن الاستفادة منها ما زالت دون المستوى المأمول، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من سياسات الاستثمار العامة إلى سياسات أكثر تخصصًا، بحيث يكون لكل محافظة هوية استثمارية واضحة تستند إلى مواردها الطبيعية، وموقعها الجغرافي، وبنيتها التحتية، وطاقاتها البشرية، بما يخلق خريطة استثمارية متكاملة على مستوى الجمهورية.


وأوضح أن هذا التوجه من شأنه تعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية، وتقليل التفاوت التنموي بين المحافظات، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل مستدامة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وتساءل النائب أحمد فؤاد أباظة قائلاً :
هل أعدت الحكومة خريطة استثمارية متخصصة تحدد الميزة النسبية لكل محافظة، والقطاعات الاقتصادية الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتحقيق أعلى قيمة مضافة؟
وما الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتوجيه الحوافز الاستثمارية وربطها بطبيعة الأنشطة التي تتوافق مع المزايا التنافسية لكل محافظة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة وعدم تركز الاستثمارات في نطاق جغرافي محدود؟
وهل توجد خطة لإنشاء مناطق صناعية وزراعية وسياحية ولوجستية متخصصة داخل المحافظات، وفقًا لمقومات كل محافظة، مع توفير المرافق والخدمات اللازمة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب؟
كما تساءل النائب أحمد فؤاد أباظة قائلاً : ما آليات التنسيق بين وزارات الاستثمار، والصناعة، والتنمية المحلية، والمحافظات، لإعداد خطط تنفيذية وتسويقية لكل محافظة، والترويج لها محليًا ودوليًا باعتبارها وجهة استثمارية متخصصة؟
وما رؤية الحكومة لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مع توفير حوافز للمشروعات التي تعتمد على الموارد المحلية، وتسهم في زيادة نسب التصنيع المحلي، وتعميق سلاسل القيمة، وتوفير فرص عمل لأبناء كل محافظة؟

 

بناء اقتصاد وطني قوي


وأكد " أباظة " على أن بناء اقتصاد وطني قوي يتطلب استغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها المحافظات المصرية، وتحويلها إلى مراكز إنتاج واستثمار متخصصة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويرفع معدلات النمو، ويزيد الصادرات، ويحقق تنمية شاملة ومستدامة يشعر المواطن بثمارها في جميع أنحاء الجمهورية.

أحمد فؤاد أباظة سؤال برلماني الحكومة مجلس النواب

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