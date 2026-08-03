كيف تواجه الحكومة الزيادة السكانية؟ خطة جديدة لخفض المواليد

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027 خفض معدل النمو السكاني إلى 1.3%، عبر التوسع في تنظيم الأسرة وتمكين المرأة وتطوير الخدمات، باعتبار الزيادة السكانية أحد أكبر تحديات التنمية.

الزيادة السكانية على رأس أولويات خطة التنمية 2026/2027

وضعت الحكومة، من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ملف الزيادة السكانية في مقدمة أولوياتها، باعتباره أحد أبرز التحديات التي تؤثر بصورة مباشرة على معدلات النمو الاقتصادي وجودة الخدمات العامة، مؤكدة أن تحقيق التنمية المستدامة لم يعد يعتمد فقط على تنفيذ المشروعات القومية، وإنما يرتبط أيضًا بإدارة النمو السكاني بما يحقق التوازن بين عدد السكان والموارد المتاحة.

الحكومة: القضية السكانية قضية تنموية واقتصادية

وأكدت الخطة أن الدولة تتعامل مع القضية السكانية باعتبارها قضية تنموية واقتصادية متكاملة، تستهدف تحسين جودة الحياة، وزيادة نصيب الفرد من عوائد التنمية، ورفع كفاءة الإنفاق على الخدمات الأساسية، إلى جانب تعزيز قدرة الاقتصاد على توفير فرص العمل وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.

وأوضحت أن استمرار الزيادة السكانية بمعدلات مرتفعة يفرض ضغوطًا كبيرة على قطاعات التعليم والصحة والإسكان والبنية الأساسية، كما يؤثر على معدلات الادخار والاستثمار، ويزيد الطلب على فرص العمل والخدمات، بما يشكل تحديًا أمام جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

استمرار برامج ضبط النمو السكاني

وأشارت الخطة إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب مواصلة تنفيذ برامج ضبط النمو السكاني بالتوازي مع خطط التنمية الاقتصادية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات، وتعظيم مردودها على المواطنين.

تقدم في خفض معدلات المواليد

وكشفت الخطة عن تحقيق تقدم ملحوظ في خفض معدلات المواليد والنمو السكاني خلال السنوات الأخيرة، بفضل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان، والتوسع في خدمات تنظيم الأسرة، وزيادة حملات التوعية المجتمعية، الأمر الذي انعكس على تحسن المؤشرات السكانية مقارنة بالسنوات الماضية.

وأضافت أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة المقبلة خفض معدل النمو السكاني إلى 1.3%، بما يدعم جهود التنمية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب الزيادة الطبيعية للسكان.

أدوات الدولة لإدارة الملف السكاني

وأكدت الخطة أن المرحلة المقبلة تعتمد على حزمة متكاملة من السياسات تشمل الاستثمار في التعليم والصحة، وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، والتوسع في التحول الرقمي، وتطوير قواعد البيانات السكانية، وربط الحوافز بأداء المحافظات في تحسين المؤشرات السكانية.

واختتمت الخطة بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تستهدف بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة الملف السكاني، وتحويل الزيادة الطبيعية للسكان إلى قوة إنتاجية تدعم الاقتصاد الوطني، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة للمواطنين.