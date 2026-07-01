نواب البرلمان: الزيادة السكانية «تحدي التنمية الأكبر».. والحل يبدأ من وعي الأسرة والاستثمار في الإنسان

أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن ملف الزيادة السكانية يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، مشددين على أن التعامل معه لم يعد قضية خدمية فقط، بل أصبح مرتبطًا بشكل مباشر بقدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح النواب أن مواجهة الأزمة تحتاج إلى رؤية متكاملة تجمع بين نشر الوعي المجتمعي، ودعم برامج تنظيم الأسرة، وتمكين المرأة، والاستثمار في التعليم والصحة، بما يضمن تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني وإمكانات الدولة ومواردها.

وأشار النواب إلى أن التحذيرات الحكومية بشأن الزيادة الكبيرة في أعداد السكان خلال السنوات الماضية تعكس حجم الضغوط التي تتحملها قطاعات الدولة المختلفة، مؤكدين أن استمرار ارتفاع معدلات النمو السكاني يفرض تحديات على الخدمات الأساسية وسوق العمل، ويستلزم تحركًا جماعيًا تشارك فيه مؤسسات الدولة والمجتمع.

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن مواجهة الزيادة السكانية لا يجب أن تقتصر على ضبط معدلات النمو فقط، وإنما يجب أن ترتبط برؤية متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية وتحويل الزيادة السكانية من عبء على الموارد إلى عنصر قوة داعم للاقتصاد الوطني.

وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضخامة أعداد السكان التي أضيفت إلى تعداد مصر خلال السنوات الماضية، يعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الدولة في توفير الخدمات الأساسية وفرص العمل وتحقيق معدلات تنمية تتناسب مع الزيادة المستمرة في أعداد المواطنين.

الزيادة السكانية تضغط على موارد الدولة

وأوضح عضو مجلس النواب أن القضية السكانية ترتبط بشكل مباشر بقدرة الدولة على التخطيط للمستقبل، مشيرًا إلى أن أي زيادة غير محسوبة في معدلات السكان تنعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والإسكان وفرص التشغيل.

الاستثمار في الإنسان هو مفتاح تحويل التحدي إلى فرصة

وأضاف أن الحل لا يكمن فقط في خفض معدلات الإنجاب، وإنما في بناء منظومة متكاملة تقوم على رفع الوعي، وتمكين الأسر اقتصاديًا واجتماعيًا، وتطوير الخدمات الصحية، خاصة خدمات تنظيم الأسرة، إلى جانب الاستثمار في التعليم والتدريب لإعداد أجيال قادرة على المشاركة في سوق العمل.

وشدد النائب محمد سمير على أهمية استمرار الحوار المجتمعي حول القضية السكانية، مؤكدًا أن تغيير المفاهيم المرتبطة بالإنجاب يحتاج إلى جهود طويلة المدى تشارك فيها الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات الدينية والمجتمع المدني.

وأكد أن الدولة المصرية حققت خطوات مهمة في مجال التنمية، إلا أن الحفاظ على هذه المكتسبات يتطلب تحقيق توازن بين معدلات النمو السكاني ومعدلات النمو الاقتصادي، حتى تصل ثمار التنمية إلى جميع المواطنين وتتحسن جودة الحياة للأجيال القادمة.

ومن جانبه، أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن ملف الزيادة السكانية يمثل تحديًا استراتيجيًا يؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على أن مواجهة هذا التحدي تحتاج إلى تحرك متكامل يجمع بين التوعية المجتمعية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة للأسرة المصرية.

وقال جابر في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الزيادة الكبيرة في أعداد السكان خلال السنوات الماضية، تؤكد أن القضية السكانية أصبحت من الملفات التي تتطلب حلولًا طويلة الأمد، خاصة في ظل تأثيرها على قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإسكان والبنية الأساسية.

دعم قدرة الأسرة المصرية

وأوضح عضو مجلس النواب أن استمرار ارتفاع معدلات النمو السكاني بوتيرة تفوق معدلات النمو الاقتصادي يضع ضغوطًا كبيرة على موارد الدولة، ويؤثر على نصيب المواطن من ثمار التنمية، مؤكدًا أن ضبط الزيادة السكانية يعد شريكًا أساسيًا في نجاح أي خطة تنموية.

وأضاف أن مواجهة الأزمة تبدأ من نشر الوعي بأهمية تنظيم الأسرة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول الإنجاب، مع ضرورة توفير خدمات صحية متطورة وبرامج توعوية تصل إلى مختلف الفئات، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

القضية السكانية معركة وعي لا تقل أهمية عن معارك التنمية

وأشار جابر إلى أن تمكين الأسرة المصرية اقتصاديًا يمثل محورًا رئيسيًا في معالجة القضية السكانية، من خلال دعم فرص العمل، ورفع مستوى التعليم، وتوفير برامج تساعد الأسر على اتخاذ قرارات واعية تتناسب مع إمكاناتها وقدرتها على توفير حياة كريمة لأبنائها.

وشدد النائب على أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في تنفيذ مشروعات التنمية، إلا أن الحفاظ على نتائج هذه الجهود يتطلب مواصلة العمل على تحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة، مؤكدًا أن المواطن الواعي هو العنصر الأهم في نجاح أي استراتيجية لمواجهة الزيادة السكانية.

كما، أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن ملف الزيادة السكانية يمثل تحديًا استراتيجيًا يؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على أن مواجهة هذا التحدي تحتاج إلى تحرك متكامل يجمع بين التوعية المجتمعية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة للأسرة المصرية.

وقال جابر في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الزيادة الكبيرة في أعداد السكان خلال السنوات الماضية، تؤكد أن القضية السكانية أصبحت من الملفات التي تتطلب حلولًا طويلة الأمد، خاصة في ظل تأثيرها على قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإسكان والبنية الأساسية.

دعم قدرة الأسرة المصرية

وأوضح عضو مجلس النواب أن استمرار ارتفاع معدلات النمو السكاني بوتيرة تفوق معدلات النمو الاقتصادي يضع ضغوطًا كبيرة على موارد الدولة، ويؤثر على نصيب المواطن من ثمار التنمية، مؤكدًا أن ضبط الزيادة السكانية يعد شريكًا أساسيًا في نجاح أي خطة تنموية.

وأضاف أن مواجهة الأزمة تبدأ من نشر الوعي بأهمية تنظيم الأسرة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول الإنجاب، مع ضرورة توفير خدمات صحية متطورة وبرامج توعوية تصل إلى مختلف الفئات، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

القضية السكانية معركة وعي لا تقل أهمية عن معارك التنمية

وأشار جابر إلى أن تمكين الأسرة المصرية اقتصاديًا يمثل محورًا رئيسيًا في معالجة القضية السكانية، من خلال دعم فرص العمل، ورفع مستوى التعليم، وتوفير برامج تساعد الأسر على اتخاذ قرارات واعية تتناسب مع إمكاناتها وقدرتها على توفير حياة كريمة لأبنائها.

وشدد النائب على أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في تنفيذ مشروعات التنمية، إلا أن الحفاظ على نتائج هذه الجهود يتطلب مواصلة العمل على تحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة، مؤكدًا أن المواطن الواعي هو العنصر الأهم في نجاح أي استراتيجية لمواجهة الزيادة السكانية.