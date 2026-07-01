برلمانية: مواجهة الزيادة السكانية تبدأ من تغيير الوعي.. والتنمية الحقيقية تحتاج توازنا

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن الزيادة السكانية تمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه خطط التنمية في مصر، مشددة على أن التعامل مع هذا الملف يحتاج إلى رؤية شاملة لا تقتصر على التوعية فقط، وإنما تمتد إلى تحسين مستوى الخدمات، ودعم الأسرة المصرية، وربط معدلات النمو السكاني بقدرة الدولة على توفير فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية.

وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الزيادة الكبيرة في أعداد السكان خلال السنوات الماضية، تعكس حجم التحدي الذي تواجهه الدولة، موضحة أن إضافة ملايين المواطنين خلال فترة زمنية قصيرة يفرض ضغوطًا متزايدة على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية وسوق العمل.

رفع الوعي المجتمعي بأهمية تبني مفهوم الأسرة

وأضافت أن مواجهة الزيادة السكانية تتطلب استمرار تنفيذ برامج تنظيم الأسرة، مع رفع الوعي المجتمعي بأهمية تبني مفهوم الأسرة القادرة على توفير حياة كريمة لأبنائها، مؤكدة أن بناء الوعي يعد عنصرًا أساسيًا في تغيير السلوكيات المرتبطة بالإنجاب.

توسيع نطاق مشاركة مؤسسات المجتمع المدني

وأشارت عضو مجلس النواب إلى ضرورة توسيع نطاق مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والجهات التعليمية والإعلامية في نشر الثقافة السكانية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب تعزيز دور الرعاية الصحية في تقديم خدمات تنظيم الأسرة بصورة ميسرة وآمنة.

وعي مجتمعي وخدمات أفضل ودعم للأسرة

وشددت العسيلي على أن القضية السكانية ليست مسؤولية قطاع واحد، وإنما ملف وطني يحتاج إلى تكاتف جميع مؤسسات الدولة، مؤكدة أن نجاح جهود المواجهة يرتبط بتحقيق التوازن بين معدلات الزيادة السكانية ومعدلات النمو الاقتصادي، بما يضمن استمرار تحسين مستوى معيشة المواطنين.