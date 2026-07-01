مدبولي: إنشاء أكثر من مليون وحدة سكنية.. وإجراء تدخلات جراحية لـ 3.3 مليون مواطن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن هناك تحديات تواجه الدولة المصرية، مضيفا: "عدد السكان الذي أضيف لتعداد مصر منذ 2011 وحتى الآن يعادل تعداد دول كاملة".



وقال مدبولي في كلمته بمؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: "نعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن ونسعى لتقديم أفضل جودة ".

وتابع: "نتجاوز إنشاء مليون وحدة في شريحة الإسكان الاجتماعي وعندما نراجع مبادرة القضاء على قوائم الانتظار نرى أن أكثر من 3.3 مليون مواطن تم إجراء تدخلات جراحية عاجلة لهم بأكثر من 30 مليار جنيه".

وأكمل مدبولي: "دلوقتي أي مواطن يقدر يعمل عملية كبيرة في خلال أسبوعين ونعمل على القضاء على قوائم الانتظار بفضل المبادرة الرئاسية الصحية ".

ولفت: "الدولة مازال أمامها تحديات كثيرة ونحن مستمرون في عملية البناء".