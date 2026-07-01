مدبولي: الرئيس السيسي صدق على زيادة المعاشات بنسبة ١٥%

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة حققت مستهدفها بقيد ٢٠ شركة في البورصة المصرية لطرحها، كما سيتم قبل نهاية العام طرح عدد كبير من الشركات في البورصة .

وأضاف رئيس الوزراء أنه تم إقرار الموازنة العامة للدولة مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على زيادة المعاشات بنسبة ١٥% لافتا ان الموازنة تتضمن زيادة ١٢% للمخاطبين بالخدمة المدنية و١٥ % لغير المخاطبين .

وقال الدكتور مصطفى مدبولي أن أول شهر من فصل الصيف مر دون انقطاع الكهرباء لافتا أن الحكومة تعمل على توفير الطاقة للدولة .

وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن المؤتمر الصحفي اليوم بحضور وزير المالية الدكتور أحمد كجوك.

وتابع رئيس الوزراء أن صندوق النقد الدولي اشاد باجراءات الاقتصادية للحكومة المصرية خلال توقيت الحرب الأمريكية الإسرائيلية الايرانية مشيرا الي ان الدولة المصرية حققت جميع المؤشرات الاقتصادية الإيجابية.

وأشار رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في طريق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الاقتصادية.