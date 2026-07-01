قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غدا إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.. وأجر مضاعف للموظفين بهذه الحالة
ممنوعات وتحذيرات.. تطبيق تعليمات جديدة بلجان الثانوية العامة في الامتحانات القادمة
الرئيس السيسي يبعث ببرقية تهنئة لقداسة البابا لاون الرابع عشر بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى للفاتيكان
إصدار عملات تذكارية من الفضة بمناسبة مرور 123 عاما على تأسيس هيئة الإسعاف
المجتمعات العمرانية: طرح 77 ألف وحدة إسكان اجتماعي في 14 مدينة جديدة
الحكومة تعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المسجونين بمناسبة ثورة 23 يوليو
شوبير يكشف ملامح تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أستراليا
حصاد العام المالي 2025-2026.. وزارة الأوقاف تواصل جهودها في عمارة بيوت الله
الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 17 سفيرًا جديدًا لدى مصر
800 مليون دولار.. الوزراء يوافق علي منح الرخصة الذهبية لبعض الشركات
الحكومة توافق على إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي: ثورة 30 يونيو أعادت هوية الدولة المصرية

اجتماع الحكومة
اجتماع الحكومة
محمود مطاوع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن انعقاد اجتماع الحكومة اليوم يأتي في ظل أجواء احتفالات الدولة المصرية بالذكرى الثالثة عشرة لثورة الثلاثين من يونيو، والتي جسدت عزيمة وإرادة المصريين للحفاظ على هوية الدولة المصرية واستعادة مسارها الصحيح، وبناء دولة قوية عصرية وفق ركائز الجمهورية الجديدة لمسيرة التنمية الشاملة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبهذه المناسبة، عبر الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديم أخلص التهاني للرئيس، وللشعب المصري، متطلعا لأن تنعم مصر بدوام الأمن والطمأنينة والسلام.

وخلال الاجتماع، جدد رئيس مجلس الوزراء إعرابه عن تقديره لتوصل الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد، والذي يمتد إلى 48 شهرًا، في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، وكذلك المراجعة الثانية في إطار "تسهيل المرونة والاستدامة"، ومشيدا بما تضمنه بيان الصندوق بشأن الإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها السلطات المصرية لتفادي آثار الحرب في الشرق الأوسط، مما جعل تأثيرها على الاقتصاد المصري محدودا نسبيًا.

ومن بين هذه الإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق للتخفيف من الضغوط الخارجية والمالية، إلى جانب زيادة الإنفاق الاجتماعي للحد من تأثير هذه التطورات على الفئات الأكثر احتياجًا.

وخلال الاجتماع، أشار المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ إجراءات تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي إلى العدادات القانونية، وذلك بعد توفيق أصحابها لأوضاعهم.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لتنظيم منظومة الكهرباء، وتقنين أوضاع العدادات الكودية، وتحقيق العدالة في محاسبة الاستهلاك، مع تبسيط الإجراءات لتشجيع المواطنين على سرعة توفيق أوضاعهم القانونية.

ثورة 30 يونيو 30 يونيو رئيس الوزراء مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

مشغولات ذهبية

إلى أين يتجه المعدن الأصفر؟.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

فرج عامر

مهاجم فلسطيني هداف .. فرج عامر يفجّر مفاجأة لجمهور الأهلي

عداد

عداد الكهرباء هيتشال .. احذر التلاعب بتلك الإجراءات

الدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-7-2026 في بنك مصر والبنك الأهلي

هيثم حسن

خشية المخاطرة بـ محمد صلاح .. حسام حسن يدرس الدفع بـ «هيثم حسن»

محمد عبد المنعم

أول تعليق لـ محمد عبد المنعم بعد الإصابة مع منتخب مصر في مواجهة إيران

شهداء حريق منشأة ناصر

كواليس اللحظات الأخيرة بحياة مدير الحماية المدنية بالقاهرة بعد استشهاده في حريق منشأة ناصر

ترشيحاتنا

حرب مستمرة في أوكرانيا

زيلينسكي : أوكرانيا قصفت مصفاة نفط روسية في مدينة أوفا

أرشيفية

مسؤول إيراني: المحادثات مع واشنطن تركز على الأصول المجمدة وهرمز

باكستان ترفض بيان الهند بشأن الضربات على طول الحدود الأفغانية

باكستان ترفض بيان الهند بشأن الضربات على طول الحدود الأفغانية

بالصور

فستان لافت.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بظهورها

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

سيارة شيفروليه الجديدة.. قصر متنقل على عجلات بسعر يتخطى المليون دولار| صور

شيفروليه سيلفرادو
شيفروليه سيلفرادو
شيفروليه سيلفرادو

تحت شعار تبرعك حياة.. صحة الشرقية تعلن تجميع 1163 كيس دم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لتطوير خدمات الشهر العقاري

مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد