مدبولي: النفط لما وصل لـ 125 دولار مخدتش إجراء إضافي بتحريك أسعار البنزين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن مع دخول العام المالي 2025 -2026 كان سعر البترول حوالي 62 دولار وكنا حاطينه في الموازنة 75 دولار للبرميل.

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" قبل الحرب بيوم كان سعر برميل البترول 69 دولار ولما خدنا الإجراءات اللي خدناها بشان أسعار البنزين كان سعر البرميل وصل لـ 93 دولار للبرميل".

وتابع مدبولي:" الأسعار وصلت في أبريل الماضي لـ 125 دولار بسبب الحرب في إيران والدولة ساعتها مخدتش إجراء اخر إضافي بتحريك أسعار البنزين والزيادة كانت تعتبر 100 % من السعر اللي كان موجود قبل الحرب".

واكمل مدبولي:" شعرنا بمدى العبء على المواطنين وجبنا المنتجات البترولية بدون تحميل المواطن أي أعباء ".

ولفت مدبولي:" احنا في عز الصيف والاستهلاكات تزداد ولازم ندعم هيئة البترول بأنها تعوض ما تحملته عندما وصل أسعار البرميل النفط لـ 120 دولار".

وتابع مدبولي:" اعتبارا من الربع الأول من العام المالي الجديد ستعود آلية التسعير التلقائي كل 3 شهور وتدرس أسعار المنتجات البترولية وتقرر الأسعار وفقا للمعايير والموضوع مش بيتاخد على لقطة او يوم او أسبوع ولكن متوسط فترات وإحنا احرص من يكون ألا نحمل المواطن أعباء إضافية".



