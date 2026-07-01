باستثمارات 35 مليون دولار.. مدبولي يشهد توقيع شراكة لإنشاء منطقة لوجستية داخل اقتصادية قناة السويس

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقد إنشاء وتشغيل منطقة لوجستية استثمارية ومراكز توزيع وإعادة توزيع إقليمية لصالح شركة "أجيليتي" للمخازن العمومية واللوجستيات المتطورة، داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ووقع العقد كل من مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، ووائل خليفة، المدير التنفيذي لشركة "أجيليتي للبنية التحتية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها لتطوير البنية التحتية والخدمات الداعمة للأنشطة اللوجستية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وخفض زمن وتكلفة حركة البضائع، ويعزز من قدرة مصر على تعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي كممر رئيسي للتجارة العالمية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التوسع في إقامة مشروعات لوجستية متكاملة بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية يعكس الثقة في مناخ الاستثمار المصري، ويدعم جهود الدولة لزيادة تنافسية الموانئ المصرية ورفع كفاءتها التشغيلية بما يواكب التطورات المتسارعة في حركة التجارة الدولية.

وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن المشروع يستهدف إقامة وتشغيل منطقة لوجستية متكاملة على مساحة تقدر بنحو 53 ألف متر مربع، باستثمارات تتراوح بين 30 و35 مليون دولار أمريكي، بما يوفر نحو 400 فرصة عمل مباشرة، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة الرقابة الإدارية، بما يعزز جهود الدولة في دعم مناخ الاستثمار وتحسين كفاءة إدارة وتيسير إجراءات إقامة المشروعات.

وأضاف: يأتي المشروع ليُسهم في دعم وتعزيز منظومة الخدمات اللوجستية داخل نطاق الهيئة، من خلال إنشاء مراكز للتخزين والتجميع وإعادة التصدير وإعادة التوزيع، بما يرفع كفاءة حركة التجارة ويعزز الربط بين الأنشطة الصناعية وسلاسل الإمداد الإقليمية والدولية.

وأكد السيد/ وليد جمال الدين أن المشروع يعكس الثقة المتزايدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمقصد استثماري عالمي، ويؤكد نجاحها في جذب كبرى الشركات العاملة في مجال الخدمات اللوجستية المتطورة؛ حيث تمثل هذه المراكز منصة متكاملة لدعم حركة التجارة والصناعة والخدمات ذات القيمة المضافة، وتعزز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المحوري في سلاسل الإمداد العالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أسواق آسيا وإفريقيا وأوروبا.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء كان قد افتتح المرحلة الأولى من المركز الجمركي التابع لشركة أجيليتي بمنطقة السخنة الصناعية خلال شهر فبراير 2025، وذلك على مساحة 21 ألف متر مربع، باستثمارات بلغت نحو 25 مليون دولار أمريكي، وأسهم المشروع في توفير نحو 250 فرصة عمل، حيث يضم المركز عددًا من المكونات التشغيلية المتكاملة التي تدعم رفع كفاءة وسرعة الإجراءات الجمركية والخدمات اللوجستية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.