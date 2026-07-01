رئيس الوزراء: إشادة دولية بالإصلاحات الاقتصادية والإجراءات الاستباقية لمصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن صندوق النقد الدولي أشاد بالإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية، والتي أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، رغم الظروف الإقليمية الصعبة، وساعدت في تجنيب البلاد التداعيات الاقتصادية التي واجهتها العديد من دول العالم.

وقال مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر الحكومة الإٍسبوعي، أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق جميع المستهدفات الخاصة بعجز الموازنة.

دعم مسار الإصلاح الاقتصادي

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه كما اتخذت الدولة إجراءات كبيرة لترشيد الإنفاق العام، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين كفاءة إدارة الموارد، في إطار جهود الحكومة للحفاظ على استدامة الأداء الاقتصادي ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي.