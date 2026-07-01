مدبولي: المواطن لن يتأثر بأي زيادة في شرائح الكهرباء التجارية على من يعمل بعد مواعيد الغلق الصيفي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الشرائح التجارية السارية حاليا في الكهرباء تسري حتى المواعيد الرسمية للتوقيت الصيفي لغلق المحال.

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" اللي عايز يقعدمن المحال التجارية لـ 2 صباحا ومن حقي كدولة إني أزود شرائح الكهرباء على صاحب النشاط التجاري مقابل العمل للساعات الأولى من الصباح .".

وتابع مدبولي:" المواطن الطبيعي لن يتأثر بأي زيادة في شرائح الكهرباء ".



وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن صندوق النقد الدولي أشاد بالإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية، والتي أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، رغم الظروف الإقليمية الصعبة، وساعدت في تجنيب البلاد التداعيات الاقتصادية التي واجهتها العديد من دول العالم.

