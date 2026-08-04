الزمالك يسعى لتأجيل سداد قسط صلاح مصدق لإنهاء أزمة القيد

كشف الإعلامي هاني حتحوت أن نادي الزمالك طلب بشكل ودي تأجيل سداد قسط مستحقات اللاعب صلاح مصدق، والبالغ 400 ألف دولار، والذي كان من المفترض سداده قبل يومين، في محاولة لتوجيه المبلغ مؤقتًا إلى التزامات أخرى.

الزمالك

وأوضح حتحوت أن بعض المعلومات أشارت إلى رفض محامي اللاعب طلب الزمالك، إلا أنه لم يرسل حتى الآن ردًا رسميًا بالرفض إلى إدارة النادي.

وأكد أن الزمالك، في حال رفض طلب التأجيل، سيلتزم بسداد القسط فورًا، ضمن تحركاته لإنهاء الإيقاف التأديبي المفروض عليه، تمهيدًا لفتح باب القيد وإتمام التعاقد مع صفقاته الجديدة استعدادًا للموسم المقبل.