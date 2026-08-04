حازم إمام يكشف موقفه من العمل بشركة الزمالك لكرة القدم

كشف حازم إمام نجم الزمالك السابق، موقفه من العمل داخل شركة الزمالك لكرة القدم، مؤكدا أن الهدف من وراء إطلاقها هو مساعدة النادي.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، قد وافق بالأغلبية على اتخاذ خطوة بإطلاق شركة كرة القدم، في إطار رؤية استراتيجية تستهدف بناء نموذج احترافي جديد لإدارة قطاع كرة القدم، بما يحقق الاستدامة المالية ويضمن استقرار النادي على المدى الطويل.

وقال حازم إمام عبر شاشة أون سبورت: "الناس انقسمت على الموضوع ده.. في اللي هاجم وفيه اللي بيتكلم كويس كل واحد ليه وجهة نظره. الإدارة كانت شايفة ده الحل الوحيد".

كما أكد مجلس إدارة الزمالك أنه لا أساس من الصحة لما تردد بشأن التراجع عن تأسيس شركة الكرة أو وقف العمل بها.

وتابع: "الكلام معايا كان كله كلام يعني مفيش قعدة رسمية حصلت.. يعني الكلام كان لو حصل موقفك هيكون إيه؟وأنا أي حاجة فيها مساعدة للنادي أنا تمام معاها.. ومش مهم مين اتكلم معايا".

وختم : "الفكرة نفسها مستساغة بالنسبة ليا".