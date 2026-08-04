مقذوف مجهول يصيب سفينة شحن قرب سواحل سلطنة عُمان

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت بلاغًا عن واقعة بحرية على بعد 20 ميلًا بحريًا شمال شرقي مدينة خصب في سلطنة عُمان، بعد تعرض سفينة شحن لإصابة بمقذوف مجهول.



قالت الهيئة، في بيان، إن سفينة الشحن أبلغت عبر القناة 16 اللاسلكية عن إصابتها بمقذوف مجهول أثناء إبحارها في المنطقة، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الحادث أو حجم الأضرار أو الإصابات المحتملة.

وأضافت الهيئة أنها تتابع الواقعة، بينما لم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، كما لم تصدر معلومات إضافية بشأن ملابساته.