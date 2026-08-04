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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قافلة المساعدات الإنسانية الـ 249 تتجه إلى قطاع غزة

قافلة المساعدات الإنسانية الـ 249 تتجه إلى قطاع غزة
قافلة المساعدات الإنسانية الـ 249 تتجه إلى قطاع غزة
أ ش أ

 انطلقت قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية (زاد العزة..من مصر إلى غزة) الـ 249 اليوم /الثلاثاء/، عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم " أقصى جنوب شرق قطاع غزة" تمهيدا لإدخالها إلى القطاع.

وشهدت باحة معبر رفح الخارجية فى وقت مبكر من صباح اليوم اصطفاف الدفعة الـ 249 من الشاحنات التى تحمل المواد الغذائية و الإنسانية لصالح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على القطاع، قبل تحركها إلى معبر كرم أبوسالم، عبر البوابة الجانبية لمعبر رفح البرى.

وقال مصدر في الهلال الأحمر المصري" إن الشاحنات ضمن قافلة "زاد العزة من مصر إلى غزة"، تحمل كميات كبيرة من المساعدات الغذائية و الإغاثة والتى تشمل المواد والسلال الغذائية والدقيق والخبز الطازج والبقوليات والأطعمة المحفوظة والأدوية ومستلزمات العناية الشخصية والخيام والملابس، والمواد البترولية.

وأشار إلى أن حجم المساعدات التي تم إدخالها إلى غزة، منذ بدء الحرب على غزة ، بلغت نحو 57 ألف شاحنة حملت أكثر من مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة، إلى جانب سيارات الإسعاف، وشاحنات الوقود، وذلك بجهود 75 ألف متطوع بالهلال الأحمر المصري.

قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العزةمن مصر إلى غزة البوابة الفرعية لميناء رفح البري معبر كرم أبو سالم

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