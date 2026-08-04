مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين في هجوم بمسيرة على ضواحي موسكو

أعلن حاكم مقاطعة موسكو، أندريه فوروبيوف، اليوم الثلاثاء، مقتل خمسة أشخاص وإصابة ستة آخرين جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدفت المقاطعة.

ووفقا لوكالة أنباء سبوتنك الروسية "صدت قوات الدفاع الجوي، صباح اليوم، هجومًا بطائرات مسيرة على مقاطعة موسكو. وفي المنطقة الصناعية في نوفوسيولكي، أدى سقوط إحدى المسيّرات إلى اندلاع عدة حرائق، كان أكبرها في أحد المستودعات، حيث جرى إخماد النيران المفتوحة بالفعل".

وأضاف أن الهجوم ألحق أيضًا أضرارًا بمحطة فرعية للكهرباء ومبنى إداري، مؤكدًا أن فرق الإطفاء وجميع أجهزة الطوارئ تواصل العمل في موقع الحادث.