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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حريق غابات يضرب جنوب شرقي هولندا

حريق غابات يضرب جنوب شرقي هولندا
حريق غابات يضرب جنوب شرقي هولندا
أ ش أ

أعلنت السلطات في هولندا أن مئات من رجال الإطفاء يكافحون حريق غابات اندلع فجر اليوم /الثلاثاء/ في محمية طبيعية جنوب شرق البلاد.. مضيفة أن الحريق قد أتى على 100 هكتار.

وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ أن الحريق اندلع ظهر أمس /الاثنين/ في محمية طبيعية قرب قرية /أوستروم/ في مقاطعة /ليمبورج/ جنوب شرق البلاد.

وأشارت السلطات المحلية صباح اليوم/الثلاثاء/ إلى أن الحريق لا يزال خارج السيطرة وأن مساحة 100 هكتار مشتعلة..موضحة أنه تم حشد ما لا يقل عن 300 رجل إطفاء خلال الليل لمكافحة الحريق.

وأضافت السلطات على موقعها الإلكتروني أن مروحيات مخصصة لإخماد الحريق ستستأنف عملياتها في الساعة 7:00 صباحاحسب التوقيت المحلي للبلاد (5:00 صباحا بتوقيت جرينتش). كما تم إخلاء مخيم قريب ليلا.

وأفادت السلطات المحلية بأنه "بسبب الجفاف، يمكن أن ينتشر الحريق بسرعة في المحميات الطبيعية"، دون تحديد مصدر الحريق بدقة.

ووفقا لمتحدث باسم السلطات المحلية، فإن هبوب الرياح يسرع من انتشار الحريق في جميع الاتجاهات.

وتواجه الدول الأوروبية جفافا حادا، يتجلى في جفاف المجاري المائية، وفرض قيود على استخدام المياه، وحرائق غابات مدمرة، وذلك في أعقاب موجة حر تاريخية شهدتها البلاد في يونيو الماضي.

ووفقا لدراسة نشرتها المجموعة العلمية "World Weather Attribution" في 23 يوليو الماضي، فقد أدى تغير المناخ الحالي إلى تسريع فقدان الرطوبة من التربة والبحيرات والمجاري المائية في أوروبا، مما يزيد من خطر حدوث ظروف جفاف شديدة.

السلطات في هولندا رجال الإطفاء يكافحون حريق غابات محمية طبيعية جنوب شرق البلاد

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