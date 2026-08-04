قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعرف الجرام بكام.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026
منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية.. من يحق له الحصول عليها؟
لم يسلم منه أحد.. توسع انتشار داء الكلب في إسرائيل
مقذوف مجهول يصيب سفينة شحن قرب سواحل سلطنة عُمان
لماذا لم تحاسب هذه العدادات بالأسعار الجديدة؟ .. الكهرباء تكشف السبب
من 3 لأكثر من 400 جنيه.. 6 أسباب لخصم رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء
موعد سفر بعثة النادي الأهلي إلى إسبانيا
للمرة الأولى.. العلماء يشاهدون الأرض وهي تعيد بناء نفسها في أعماق المحيط الهندي
وزير الصناعة يبحث توطين صناعة الحراريات في مصر لتعزيز الصناعات الثقيلة وزيادة الصادرات
اليماحي: السعودية تمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل العربي
تعرف على الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة صباح الثلاثاء
محاكمة 22 متهما بخلية التجمع الإرهابية.. السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فاينانشيال تايمز: فاتورة حرائق الغابات في أوروبا تتخطى 3 مليارات يورو

فاينانشيال تايمز: فاتورة حرائق الغابات في أوروبا تتخطى 3 مليارات يورو
فاينانشيال تايمز: فاتورة حرائق الغابات في أوروبا تتخطى 3 مليارات يورو
أ ش أ

تسببت حرائق الغابات وموجات الحر التي تجتاح فرنسا وإسبانيا وأجزاءً أخرى من أوروبا في خسائر تجاوزت 3 مليارات يورو هذا العام، حسب تحليل أجرته صحيفة "فايننشال تايمز"، مما يسلط الضوء على تصاعد حجم خسائر الحرائق الناجمة عن تغير المناخ.

وكشفت الصحيفة أن ما يقرب من نصف مليون هكتار احترق في أول شهرين من موسم الحرائق، بتكلفة اقتصادية بلغت 3.1 مليار يورو في الدول الخمس الأكثر تضرراً في منطقة اليورو وحدها، بما في ذلك البرتغال، واليونان، ورومانيا، مؤكدة أن هذا الرقم يتجاوز إلى حد بعيد تقديرات "المفوضية الأوروبية" التي تشير إلى متوسط تأثير سنوي يبلغ 2.5 مليار يورو على مستوى الاتحاد الأوروبي بأكمله.

تستند تقديرات صحيفة "فايننشال تايمز" إلى المنهجية التي تدعم أرقام المفوضية الأوروبية علاوة على حسابات مماثلة أجرتها الحكومة الفرنسية، وتمثل ما يُسمى بتكلفة "إعادة التأهيل" لإعادة المناطق المحترقة إلى حالتها السابقة، وهي طريقة لتقييم قيمتها الاقتصادية.

يختلف متوسط تكلفة إعادة التشجير والصيانة للهكتار الواحد باختلاف البلدان، ما يعكس أنواع الغطاء الأرضي وعمر الغابة.

وتوقعت الصحيفة أن يكون التأثير الإجمالي في نهاية المطاف أعلى بكثير؛ حيث لا تزال شركات التأمين، والأسر، والشركات تحسب تكلفة الأضرار التي لحقت بالممتلكات والمحاصيل، وتعطيل السياحة في ذروة فصل الصيف.

ومن المتوقع أن تظهر تكاليف أخرى بمرور الوقت، مثل ارتفاع أقساط التأمين أو فقدان التأمين على الممتلكات، وانخفاض أعداد الزوار، والحاجة إلى إنفاق مبالغ طائلة على معدات مكافحة الحرائق.

كما أن هذه الحسابات لا تعكس بشكل كامل الحرائق الأخيرة في اليونان، حيث صرّح رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بأن فرقاً ستتدخل على وجه السرعة لحصر الأضرار من أجل تقديم الدعم الحكومي للمتضررين.

تشير "فاينانشيال تايمز" إلى أنه لم تتضح بعد تكاليف الجفاف، إذ يؤدي انخفاض منسوب المياه في نهري الراين والدانوب إلى اضطراب حركة البضائع وتقليص الإنتاج. وتتركز مصانع شركات الكيماويات الألمانية، مثل "باسف"، وكوفيسترو، وإيفونيك، على طول نهر الراين.

ومن المتوقع أن تؤدي المستويات القياسية المنخفضة في نهر الدانوب إلى إغلاق محطة الطاقة النووية في المجر، التي تزود البلاد بنحو نصف احتياجاتها من الكهرباء. كما اضطرت رومانيا إلى إغلاق أحد مفاعلي محطة "تشيرنافودا" النووية، وكلاهما يستمد مياه التبريد من النهر.

وقالت خبيرة اقتصاديات المناخ في "المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا" في زيورخ، سارة ماير، إن الخسائر الاقتصادية الحقيقية الناجمة عن الحرائق وحدها قد تتجاوز ثلاثة أضعاف المتوسط السنوي للخسائر في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تصل إلى 2.1 مليار يورو، وفق حسابات أعدتها حول ما تكبدته اقتصادات إقليمية في البرتغال، وإسبانيا، وإيطاليا، واليونان جراء حرائق الغابات بين عامي 2011 و2018.

وأضافت ماير: "إذا امتدت الحرائق إلى المدن، فسيكون حجم الخسائر أكبر بكثير من ذلك".

وفي هذا السياق، لفتت الصحيفة إلى مقاطعة جيروند الفرنسية التي تعد مركزاً رئيسياً لصناعات الدفاع والطيران، مبينة أن الحرائق أجبرت شركاتٍ كبرى، من بينها شركة "سافران" لصناعة محركات الطائرات النفاثة، وشركة "داسو" للطيران المتخصصة في تصنيع المقاتلات الحربية، وشركة "أريان جروب" لصناعة الصواريخ، على تعليق الإنتاج وإجلاء موظفيها.

تشتهر المنطقة أيضاً بإنتاج النبيذ. وقد نجت مزارع كروم العنب الشهيرة في بوردو إلى حد كبير حتى الآن، ولكن من غير الواضح ما إذا كان تلوث الدخان سيؤثر سلباً على المحصول. كما تضررت مزارع المحار في حوض أركاشون، ويواجه قطاع السياحة، الذي يمثل 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمقاطعة، اضطرابات مستمرة.

من جهتها، أعلنت "غرفة التجارة والصناعة" في مقاطعة جيروند أن ما لا يقل عن 40 ألف شركة تضررت بشكل مباشر من الحرائق، حيث أُغلقت 19 ألفاً و500 شركة بالكامل حتى 30 يوليو، بينما كان ما بين 120 ألفاً و150 ألف موظف يعملون بدوام جزئي مدعوم من الدولة حتى 27 يوليو.

وتنتقل الصحيفة إلى إسبانيا حيث امتدت حرائق الغابات فيها إلى مسافة 50 كيلومتراً فقط من العاصمة الإسبانية، لتلتهم منازل ومتاجراً ومركبات في بلدات ريفية. وقدر "اتحاد صغار المزارعين ومربي الماشية"، الذي يمثل أصحاب الحيازات الصغيرة، الخسائر الأولية بنحو 18 ألفاً و500 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، معظمها مراعي.

ورغم كل ذلك، فمن غير المرجح أن تؤثر هذه الأضرار بشكل كبير على الناتج المحلي الإجمالي.

ويشير الأستاذ المشارك في "إمبريال كوليدج"، يوانيس كونتوريس، إلى أن بعض أهم تكاليف الحرائق- مثل حالات دخول المستشفيات الإضافية للأشخاص الذين يعانون آثار تلوث الهواء- لا تُقيّم نقدياً ونادراً ما تُحتسب.

ويرى كبير الاقتصاديين الأوروبيين في شركة "كابيتال إيكونوميكس" الاستشارية، أندرو كينينجهام، أن منطقة جيروند لا تمثل سوى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا، قائلاً إن الكوارث الطبيعية قد يكون لها "بعض الآثار الإيجابية غير المتوقعة على الناتج المحلي الإجمالي"، والتي قد تعوض خسائر الضربة الأولية، حيث تعزز المساعدات الحكومية وتعويضات التأمين الإنفاق على إعادة الإعمار.

بيد أن سارة ماير خبيرة المعهد السويسري تؤكد أن "هذا ليس نمواً اقتصادياً نرغب فيه، إنه مجرد تعويض لرأس المال المدمر".

حرائق الغابات موجات الحر صحيفة فايننشال تايمز تصاعد حجم خسائر الحرائق الناجمة عن تغير المناخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

حقيقة زلزال 4 و5 أغسطس.. رئيس البحوث الفلكية يرد على الشائعات

تنسيق الجامعات

جايب 65% علمي علوم؟.. هذه الكليات تنتظرك في تنسيق الجامعات 2026

عداد الكهرباء

بعد زيادة الشرائح ورسوم خدمة العملاء.. اعرف سر خصم 428 جنيها من رصيد عداد الكهرباء

سعر الجنيه الذهب اليوم

خسارة 840 جنيها.. الجنيه الذهب يواصل الهبوط

أرشيفية

شعر به السكان.. زلزال يضرب المغرب بقوة 4.7 ريختر

أسعار الذهب اليوم

هبوط اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 .. كم سعر عيار 21؟

عداد الكهرباء

حتى لو الشقة مقفولة .. الكهرباء تقر 30 جنيهًا زيادة في رسوم خدمة العملاء

فينو

تبدأ من جنيه واحد للرغيف.. التموين تعلن أسعار الخبز السياحي والفينو الرسمية

ترشيحاتنا

طريقة عمل الكشك الصعيدي..

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكشك الصعيدي

عثمان أبو لبن

بدء عزاء والدة المخرج عثمان أبو لبن بمسجد الصديق في مساكن شيراتون

الزلزال بدأ.. بعد واقعة بسمة سمير كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بهزة أرضية؟

بعد واقعة وفاة شابة بالمنوفية.. كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بزلزال؟

بالصور

أخطاء عند تشغيل الغسالة تزيد من استهلاك الكهرباء

أخطاء عند تشغيل الغسالة تزيد من استهلاك الكهرباء
أخطاء عند تشغيل الغسالة تزيد من استهلاك الكهرباء
أخطاء عند تشغيل الغسالة تزيد من استهلاك الكهرباء

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكشك الصعيدي

طريقة عمل الكشك الصعيدي..
طريقة عمل الكشك الصعيدي..
طريقة عمل الكشك الصعيدي..

ختام راقي لمهرجان عمّان السينمائي الدولي وحفل مهيب لتوزيع الجوائز

مهرجان عمّان السينمائي الدولي
مهرجان عمّان السينمائي الدولي
مهرجان عمّان السينمائي الدولي

فيديو

الحيوانات الزلازل

تحركت بشكل غريب قبل الزلزال.. هل الحيوانات تعرف ما لا نعرفه ؟

زلزال

يارب استرها.. سيدة توثق لحظات الرعب داخل منزلها أثناء زلزال الفجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ضرورة الإعمار النفسي والسلوكي لأطفال غزة

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

المزيد